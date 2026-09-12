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Cultura

Mãe de Vini Jr. reage a possível neto de Virginia: ‘Agora não’

Fernanda Cristina esteve no Rock in Rio na última sexta-feira, 11

Por Flávio Monteiro 12 set 2026, 21h24
Mulher negra de cabelos longos e ondulados, usando um vestido rosa claro decotado e um colar brilhante, sorri levemente para a câmera. Ela está em um ambiente escuro, com um corrimão ornamentado visível ao fundo
A mãe de Vinicius Jr., Fernanda Cristina (Reprodução/Instagram)
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Mãe de Vini Jr. reage a possível neto de Virginia: ‘Agora não’ Priorizar nos meus resultados Google

Mãe do jogador Vinicius Jr., Fernanda Cristina, 45, esteve presente no Rock in Rio na última sexta-feira, 11, e falou sobre a exposição que passou a enfrentar após o sucesso do filho, além da relação com Virginia — e até de um possível futuro neto. “Ainda não estou acostumada, mas aos poucos eu estou indo. Não tem jeito, todo mundo já me conhece. Ontem mesmo ainda teve uma repercussão na internet por conta da festa da WePink e, aos poucos, estou me acostumando”, afirmou. Questionada se espera que o casal tenha filhos, ela contou o conselho que deu aos dois. “Ah, daqui uns dois, três anos. Agora não”, disse.

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