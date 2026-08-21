Mãe de Hayden Panettiere culpa namorado da atriz por afastamento familiar

Diante da repercussão da morte de Hayden Panettiere no último domingo, 16, a mãe da atriz, Lesley Vogel, de 70 anos, se pronunciou a respeito do afastamento da filha nos últimos anos — e culpou o relacionamento da atriz pela crise familiar.

Hayden foi agenciada pela mãe durante boa parte da carreira, até que pediu que a matriarca se afastasse do cargo de empresária alegando que precisava de uma figura materna, não de uma profissional — mas ouviu de volta que “devia” à mãe. Em entrevistas recentes, a atriz disse que a relação entre as duas era distante em decorrência da pressão e dos abusos que teria sofrido para que fosse uma atriz mirim de sucesso.

Já Lesley, em comunicado enviado ao portal Entertainment Tonight, acusou o relacionamento de Hayden pela crise familiar. “Embora eu e minha filha estivéssemos afastadas, não foi por falta de carinho ou amor. Foi devido ao envolvimento de uma pessoa tóxica que acredito ter levado à morte dela”, apontou, sem citar nomes.

“Hayden era uma jovem bonita e talentosa que, infelizmente, se envolveu com a pessoa errada e, embora sua família tenha tentado afastá-lo de sua vida, não conseguimos”, lamentou. A mãe da atriz ainda desejou que as pessoas se lembrem da filha como um “ser humano maravilhoso”.

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Apesar de não ter citado abertamente a pessoa a qual se referia, Vogel nomeou o namorado de Hayden em entrevista anterior dada à NBC: “Essa pessoa na vida dela, da qual temos tentado nos livrar há algum tempo, estava com ela no momento de sua morte. E essa pessoa era Brian Hickerson“, afirmou na ocasião.

Depois da repercussão da morte da estrela de Nashville, Brian se pronunciou publicamente por meio do advogado Sloan Ellis. “A morte de Hayden continua sob investigação e é importante permitir que essa investigação prossiga. Como já foi divulgado publicamente, a polícia confirmou que não havia indícios de crime. Por respeito aos entes queridos de Hayden e à investigação em curso, não haverá mais comentários neste momento”, diz o documento, enviado ao jornal norte-americano TMZ.

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Relação marcada por violência

Marcado por idas e vindas, o relacionamento de Hayden e Brian foi permeado por episódios violentos. Em seu livro de memórias, lançado em maio, a atriz relata que, em uma noite, Brian chegou a espancá-la com tanta brutalidade que ela não saiu de casa por semanas por conta dos ferimentos no rosto.

Ele foi preso em 2019, sob suspeita de violência doméstica a uma mulher não identificada. Em 2021, se declarou culpado pelas agressões, e foi condenado a 45 dias de prisão— 13 cumpridos na cadeia. Antes disso, a atriz tornou o caso público. “Estou preparada para fazer a minha parte para garantir que esse homem nunca mais machuque ninguém”, atestou ela em 2020.

Apesar disso, o casal nunca se distanciou totalmente, e reatavam com frequência. Depois da morte de Hayden, a mãe da atriz, que não tinha uma boa relação com a filha há alguns anos, destacou que Brian estava com ela no momento da morte e que a família vinha tentando afastá-lo de Hayden “há bastante tempo”.

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Além do relacionamento conturbado, Hayden lidou durante anos com o vício em álcool e opioides, intensificado por uma depressão pós-parto. Em 2020, passou oito meses internada em uma clínica de reabilitação, depois que um médico a alertou dos riscos de seguir abusando de substâncias. Em entrevistas recentes, alegou estar sóbria e “livre da escuridão” após anos sofrendo com a dependência química.

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