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Cultura

Mãe de atriz brasileira detida pelo ICE alega que filha sofreu maus-tratos na prisão

Renata Mietto foi abordada pelo ICE em agosto e ainda não possui previsão de retorno ao Brasil

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 17h14
Mulher jovem de cabelos castanhos e tiara bege, sorrindo e olhando para cima, tirando uma selfie com celular de capa verde clara
A atriz brasileira Renata Mietto, detida nos Estados Unidos desde 27 de agosto (Reprodução/Instagram)
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Moradora dos Estados Unidos há dez anos, a atriz brasileira Renata Mietto está presa desde agosto, após ser detida no aeroporto de Los Angeles pelo ICE, Serviço de Imigração e Alfândega do país, enquanto se preparava para embarcar em um voo com destino ao Havaí.

Abordada em 27 de agosto, a jovem foi surpreendida no portão de embarque pela polícia, que vem caçando imigrantes em situação de irregularidade, sob ordens do presidente Donald Trump. Inicialmente, Mietto foi encaminhada para uma unidade de detenção em Los Angeles, mas foi transferida posteriormente para a instalação de Adelanto, na Califórnia, onde permaneceu encarcerada por mais de três semanas.

A defesa da artista tentou obter liberação mediante resposta ao processo em liberdade realizado em 18 de setembro, mas as autoridades negaram o benefício. No dia seguinte à negativa, ela foi transferida para a cidade de El Paso, no Texas, em um trajeto bastante truculento, conforme conta a família.

“Ela ficou horas dentro de uma van sem poder fazer xixi, sem poder tomar água, algemada nos pés, na cintura, nas mãos, sentada por horas até entrar no voo. Chegando lá [no Texas], ficou das 21h até o dia seguinte às 17h sentada, quando ela foi colocada em um quarto”, relatou a mãe, Márcia Alves dos Reis, ao G1.

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Foi somente nesta semana que a Justiça norte-americana aceitou o pedido da defesa de Renata de saída voluntária – situação em que o estrangeiro é libertado sob o compromisso de embarcar imediatamente a seu país de origem –, mas ainda não há uma data prevista para seu regresso. A mãe de Mietto também afirmou que a filha sofreu maus-tratos e perdeu muito peso na prisão.

A atriz chegou aos EUA em 2016, aos 16 anos, onde concluiu o ensino médio e graduou-se em artes cênicas pela Utah Valley University. Ela foi presa por agentes do ICE em meio a uma alta de prisões de estrangeiros no país, mesmo diante de tentativas para renovar seu visto de estudante. “Ela terá de recomeçar do zero e deixar a faculdade”, disse Márcia.

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“Sempre foi o meu sonho e o da minha filha estudar. Meu maior sonho era ter minha filha formada”, desabafou a corretora. A jovem, que ingressou em uma universidade em Utah, estava tentando realizar transferência para uma faculdade da Califórnia para seguir a carreira de atriz, quando foi informada sobre uma irregularidade em seu visto.

“Estávamos estudando as possibilidades e o que fazer quando ela foi presa”, explicou a mãe. “Ela já tinha entrado e saído do país várias vezes. E o que sabíamos é que só estavam ‘pegando’ pessoas com algum tipo de crime. Não foi intencional, isso não era o nosso intuito. Ela veio para cá com visto de estudante, legal. Sempre seguimos as regras”, reforçou.

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