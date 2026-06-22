Madonna revela problemas que a fizeram cancelar cinebiografia

Madonna, 67, revelou o motivo do cancelamento de sua cinebiografia com a Universal. O projeto, que teria Julia Garner, 32, no papel principal, emperrou por uma divergência de orçamento com o estúdio. “Trabalhei no meu roteiro e passei dois anos na Universal Studios com os produtores de linha fazendo orçamento e elenco. Tivemos uma ruptura, eu e a Universal, em relação ao orçamento. Tive uma vida extraordinária. Tive uma vida enorme, então precisava de um grande orçamento”, afirmou em entrevista à revista Interview.

A cantora contou ainda que chegou a sugerir filmar na Sérvia para reduzir custos, mas a ideia não teria sido bem recebida. “Talvez eles simplesmente não acreditassem em mim. Uma das primeiras reações deles foi: ‘Não acreditamos que você ficaria na Sérvia mais de quatro dias’. E eu disse: ‘Vocês leram o roteiro?’. Minha vida inteira foi sobrevivência. Não estou indo para lá de férias”, disse.

Após o impasse com a Universal, Madonna afirmou que a Netflix a procurou para transformar a história em série, mas o novo formato também esbarrou em dificuldades. “Não podia usar o roteiro que tinha com a Universal, a menos que comprasse deles por um preço extorsivo, mesmo tendo sido eu que escrevi. Não pergunte”, afirmou. O filme havia sido anunciado com Madonna também na direção.

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