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Cultura

Madonna revela os bastidores do cancelamento de documentário sobre sua carreira

Cantora expõe desentendimentos com a Universal Studios sobre orçamento da produção

Por Bárbara Bigas 23 jun 2026, 12h22 | Atualizado em 23 jun 2026, 12h47
Madonna em seu novo curta Confessions II: rainha
Madonna em seu novo curta Confessions II: rainha (Reprodução insternet/Reprodução)
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A cantora pop Madonna, que ganharia um documentário sobre sua vida e carreira pela Universal Studios, contou em uma entrevista sobre o cancelamento da produção. Segundo a artista, a produção foi cancelada por um desacordo sobre o orçamento.

“Eu deveria fazer um filme sobre a minha vida. Trabalhei no roteiro por dois anos e passei dois anos na Universal Studios com os produtores executivos, cuidando do orçamento e da seleção do elenco. Tivemos um desentendimento, eu e a Universal, em relação ao orçamento, porque eu precisava – eu tive uma vida extraordinária, tive uma vida incrível – então precisava de um orçamento grande. Sabe o que eu quero dizer?”, contou a cantora em entrevista à revista Interview.

Madonna conta ainda que teve que procurar produzir o documentário em outro país, optando pela Sérvia. “Eu encontrei uma maneira de fazer o filme na Sérvia por menos dinheiro, mas acho que eles não gostaram da ideia, sei lá. Talvez simplesmente não acreditassem em mim. Uma das primeiras reações deles foi: ‘Não acreditamos que você ficaria na Sérvia por mais de quatro dias’. E eu disse: ‘Vocês leram o roteiro?’. Minha vida inteira foi uma luta pela sobrevivência”, afirma.

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Madonna chegou a receber uma proposta da Netflix. “A Netflix entrou em contato para fazer uma série. Foi um processo longo e completamente diferente porque eu não podia usar o roteiro que tinha com a Universal a menos que o comprasse deles por um preço exorbitante, mesmo eu tendo escrito. Nem pergunte [o quanto]”, comentou. Ela não confirmou, porém, se o projeto está em andamento. 

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