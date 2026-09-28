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Cultura

Madonna protagoniza momento inusitado ao receber prêmio no VMA 2026

Cantora foi o grande destaque da premiação ao conquistar sete troféus

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 10h49 | Atualizado em 28 set 2026, 14h51
Madonna com cabelos loiros ondulados, maquiagem rosa nos olhos e colar de pérolas, usando um espartilho preto e mangas de renda, fala em um microfone contra um fundo vermelho com letras amarelas brilhantes
Madonna no VMA 2026 (YouTube/Reprodução)
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Madonna protagoniza momento inusitado ao receber prêmio no VMA 2026 Priorize VEJA no Google

Madonna protagonizou um momento inusitado durante o MTV VMA 2026, realizado no domingo, 27, no Peacock Theater, em Los Angeles. Aos 68 anos, a rainha do pop foi o grande destaque da premiação ao conquistar sete troféus, mas acabou se confundindo ao receber um deles. Ao ser anunciada como vencedora de Melhor Dance, a cantora recebeu o troféu das mãos de Charli XCX e Troye Sivan e admitiu não saber exatamente pelo que havia sido premiada. “Eu meio que não sei direito pelo que é esse prêmio”, brincou.

A artista ainda causou ao subir ao palco. Em referência ao vídeo de Confessions II – The Film, no qual lasers aparecem na região traseira dos dançarinos, Madonna mostrou um objeto que carregava. “Primeiro de tudo, eu quero tirar essa coisa da minha bunda. Ele está lá a noite inteira”, disse. Depois, reclamou do microfone instalado no palco: “Meu microfone é curto demais. Eu sou pequena, mas não tanto assim”. Em seguida, chamou Charli XCX e Troye Sivan para perto e tentou entender qual era a categoria pela qual havia vencido. “Acho que é pelo curta?”, disse, antes de Charli abrir o envelope para ajudá-la.

Madonna deixou a cerimônia com prêmios de Artista do Ano, Melhor Colaboração, Melhor Dance, Melhor Vídeo em Formato Longo, Melhor Fotografia, Melhor Coreografia e Melhor Álbum. Os quatro últimos relacionados a Confessions II – The Film, enquanto Bring Your Love, parceria com Sabrina Carpenter, levou o prêmio de Melhor Colaboração. No fim do discurso, a cantora destacou a importância da dança em sua trajetória. “Foi na dança que tudo aconteceu para mim na vida. Se você ama dançar, levante-se… Somos todos iguais na pista de dança”, declarou.

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