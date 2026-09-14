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Cultura

Macklemore é demitido de turnê de Ed Sheeran por fazer discurso pró-Palestina em shows

Rapper fazia os shows de abertura nos Estados Unidos e defendeu uma Palestina livre durante apresentação em Nova Jersey

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 16h11 | Atualizado em 15 set 2026, 10h19
Homem loiro com bigode e cavanhaque, vestindo camisa vermelha da Bélgica e lenço estampado no pescoço, sorri para a câmera em palco com chamas alaranjadas ao fundo
O cantor Macklemore  (Reprodução/Instagram)
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O cantor Macklemore foi demitido dos shows restantes da turnê de Ed Sheeran nos Estados Unidos por ter feito discursos pró-Palestina em uma das apresentações. O rapper, que é amigo de longa data de Sheeran, estava escalado para abrir oito das dez apresentações que ainda faltavam na etapa americana da Loop Tour, que será retomada em 19 de setembro, na Filadélfia. A decisão veio após um discurso em defesa do povo palestino feito durante um show no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 4 de setembro.

Durante a apresentação, Macklemore declarou apoio à criação de uma Palestina livre e disse que queria que palestinos em Gaza e na Cisjordânia ocupada soubessem que não haviam sido esquecidos. Em seguida, interpretou “Hind’s Hall”, música lançada em meio aos protestos pró-Palestina que ocorreram na Universidade Columbia, em Nova York, enquanto imagens da destruição em Gaza eram exibidas nos telões.

A decisão sobre os próximos shows não foi apresentada apenas como uma consequência artística do episódio. A reação ganhou dimensão política depois que o discurso passou a circular nas redes sociais e recebeu críticas de grupos que consideraram inadequado transformar os concertos em uma plataforma de ativismo. O Israeli American Council chegou a promover uma petição pela retirada do rapper da programação. A cantora Pink também chegou a compartilhar vídeos criticando o discurso de Macklemore. 

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A produtora responsável pela etapa americana, Messina Touring Group, afirmou que os locais dos próximos espetáculos não aceitariam a participação de Macklemore. Segundo a empresa, sua permanência poderia colocar em risco a realização da própria turnê e afetar centenas de milhares de espectadores. Depois de conversas entre as partes envolvidas, foi decidido que o rapper não faria mais as apresentações previstas.

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Após ser cortado da turnê, Macklemore afirmou que a decisão ocorreu por pressão de proprietários de estádios. Segundo o rapper, Robert Kraft, dono do Gillette Stadium, teria comunicado a Sheeran que não permitiria sua apresentação no local e articulado uma reação semelhante entre outros empresários. Macklemore também criticou o que considera uma postura excessivamente apolítica de Ed Sheeran diante da guerra.

O rapper disse ainda que Sheeran teria apontado que expressões como “Palestina livre” e o uso da bandeira palestina poderiam ser dolorosos para parte do público. Macklemore contrapôs essa preocupação às mortes e ao deslocamento de palestinos em Gaza. Para ele, artistas com grandes plataformas não deveriam tratar a questão como se houvesse neutralidade entre os lados envolvidos no conflito.

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Macklemore também rejeitou a ideia de que sua retirada da turnê o transforme em vítima. Ele afirmou que ele próprio, Sheeran e outros artistas como Pink possuem carreira, dinheiro, segurança e visibilidade, enquanto os palestinos enfrentam consequências muito mais graves. O rapper encerrou sua manifestação reafirmando o apoio a uma Palestina livre e criticando o apoio militar e financeiro dos Estados Unidos a Israel.

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