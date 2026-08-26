Lyris aconselha Ulisses: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta, 26
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 86 – quarta-feira, 26
Bruna sente o golpe quando Adriana a acusa de ter tentado destruir o amor de Pedro por ela. Pedro nega a Pilar que esteja com Adriana. Dora e André declaram seu amor. Lyris aconselha Ulisses a procurar ajuda para se livrar do vício no jogo. Adriana e Nancy descobrem que Ulisses é viciado em jogo e está afundado em dívidas. Mau Mau fica tenso quando Dora pergunta se Felipe e Carolina se lembraram do parentesco do jovem com Adriana. André conta a Cléber e Pedro que conseguiu o endereço da viúva do perito do processo de Adriana. Adriana orienta Lyris a aconselhar Ulisses a vender sua parte da joalheria, já pensando em comprá-la como parte da vingança. Pedro procura por Carla, a viúva do perito.