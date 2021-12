LVMH abre inscrições para seu tradicional prêmio de jovens estilistas

O conglomerado de luxo LVMH abriu as inscrições para a nona edição de seu tradicional prêmio para jovens estilistas. Até o dia 30 de janeiro, qualquer designer com menos de 40 anos e que tenha criado ao menos duas coleções completas pode se candidatar ao LVMH Prize 2022 neste endereço. O vencedor ganha 300 mil euros e um ano de treinamento dentro da companhia sobre tópicos como gestão financeiras, direitos autorais e sustentabilidade. Há um segundo prêmio, criado em homenagem ao designer alemão Karl Lagerfeld, morto em 2019, que garante 150 mil euros e acesso a profissionais do grupo.

Os semifinalistas serão escolhidos por um painel de especialistas no dia 2 de março de 2022, e suas criações serão expostas digitalmente entre os dias 3 e 6 para que o público possa opinar sobre quem merece ganhar. O prêmio foi lançado em 2013 por Delphine Arnault, filha de Bernard Arnault, CEO do conglomerado, e tem revelado alguns dos maiores talentos recentes da moda.

Na edição deste ano, a grande vencedora foi a estilista de origem albanesa Nensi Dojaka, que venceu 1.900 candidatos de 110 países. Seu design minimalista conquistou modelos como Bela Hadid e atrizes como Sophie Turner (da série Game of Thrones). Outros três designers foram premiados com o Karl Lagerfeld Prize: o americano Colm Dillane, da grife de streetwear KidSuper, o sul-africano Lukhanyo Mdingi e a chinesa Rui Zhou, da Rui.

As escolhas apontam para uma preocupação maior com a diversidade. Rui Zhou foi a primeira chinesa a conquistar o título, e Mdingi tem atraído a atenção para a moda sul-africana, com uma mistura de técnicas tradicionais e cortes modernos.

O painel de jurados em 2021 foi composto por executivos da LVMH e grandes estilistas, como Marc Jacobs, Stella McCartney e Virgil Abloh, da Off-White, morto no final de novembro, aos 41 anos. Os nomes da próxima edição deverão ser anunciados apenas em 2022.