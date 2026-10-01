Lupin, A Diplomata e A Leste do Éden: confira as principais estreias da Netflix em outubro

Em outubro, chega à Netflix um calendário repleto de apostas inéditas e o retorno de séries que conquistaram o coração do público. Além de novas temporadas de A Diplomata, Lupin e Ninguém Quer, o catálogo do streaming também inclui um novo melodrama brasileiro, estrelado por Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta, e aguardadas produções internacionais, como a adaptação do clássico A Leste do Éden. Confira a seguir as principais estreias:

A Leste do Éden

Quando: 1 de outubro

Adaptação do clássico homônimo de John Steinbeck, publicado originalmente em 1952, a nova minissérie da Netflix é estrelada por Florence Pugh, Christopher Abbott e Mike Faist. Ao longo de sete episódios, a produção desenvolvida por Zoe Kazan acompanha a saga da anti-heroína Cathy Ames, personagem de Pugh, com as tradicionais famílias Trask e Hamilton ao longo de décadas, desde a Guerra Civil Americana até o fim da Primeira Guerra Mundial.

Profundezas

Quando: 8 de outubro

Criada por Jesse McKeown, roteirista de The Umbrella Academy, a nova minissérie de suspense conta a história de um pescador em uma pequena comunidade em Terra Nova, no Canadá, que se vê diante do desafio de proteger a família quando uma criatura marinha desconhecida ataca a região. A produção conta com seis capítulos e é estrelada por Josh Hartnett, Mackenzie Davis e Charlie Heaton, astro de Stranger Things.

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A Diplomata – 4ª temporada

Quando: 15 de outubro

Após um ano desde o lançamento da última temporada, a produção estrelada por Keri Russel, que vive a protagonista Kate Wyler, retorna com novas tensões quando a diplomata descobre que seu marido Hal Wyler (Rufus Sewell) e a presidente dos EUA Grace Penn (Allison Janney) estão envolvidos no roubo de uma arma nuclear russa. Em uma aliança improvável com Todd Penn (Bradley Whitford), Kate tenta impedir a aliança secreta antes que uma guerra se desencadeie.

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Ninguém Quer – 3ª temporada

Quando: 22 de outubro

Com a renovação do compromisso amoroso ao final da última temporada, Joanne (Kristen Bell) e Noah (Adam Brody) se mudam para uma nova casa e fortalecem o relacionamento nesta nova leva de episódios da comédia romântica dirigida por Erin Foster. Ao mesmo tempo, Sasha (Timothy Simons) e Esther (Jackie Tohn) se veem de volta ao mundo dos encontros, enquanto Morgan (Justine Lupe) segue determinada a se tornar uma sensação da mídia.

Lupin – 4ª temporada

Quando: 23 de outubro

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Quatro anos após os acontecimentos da temporada anterior, o protagonista Assane Diop (Omar Sy) continua preso e na tentativa de cumprir sua pena para rever a família no Senegal. Determinado a esquecer a persona Lupin, ele tem os planos arruinados quando um impostor se apropria de seu nome e métodos para roubar museus em Paris, o que o faz escapar da prisão.

Dom de iludir

Quando: 28 de outubro

Com um elenco estelar, a nova série nacional é protagonizada por Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta. A produção, dirigia por Mauro Mendonça Filho, possui 10 episódios e acompanha Lúcia, personagem vivida por Severo, uma colecionadora de obras de arte da elite carioca que busca a cura para uma doença desconhecida que acometeu sua filha Maíra Rossetti, personagem de Wegmann. Ao recorrer a uma terapeuta espiritual, ela acaba sendo vítima de um golpe que expõe diversos segredos.

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