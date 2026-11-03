Luma Costa comenta fim da amizade com Marina Ruy Barbosa: ‘Incontáveis surtos’

Ler Resumo





Luma Costa abordou o fim da amizade com Marina Ruy Barbosa, negando ter sido ela quem parou de seguir a ex-amiga e atribuindo a ação a Marina, que a teria removido. A atriz e empresária refutou veementemente a ideia de que a desavença seja política, acusando Marina de expô-la para controlar a própria imagem, apesar da longa história e laços familiares.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Luma Costa voltou a falar nesta terça-feira, 3, sobre o fim da amizade com Marina Ruy Barbosa. Em uma sequência de stories no Instagram, a atriz e empresária negou ter deixado de seguir a ex-amiga e reforçou que o rompimento não teve motivação política.

O afastamento veio a público no domingo, 1º, quando as duas apareceram sem se seguir na rede social. Segundo Luma, foi Marina quem a removeu. “Fui removida em mais um dos incontáveis surtos com os quais precisei conviver durante anos. Minutos depois, quase que magicamente, vazou a notícia de que ‘paramos de nos seguir’. Me mantive em silêncio”, escreveu.

A interpretação política ganhou força porque o episódio aconteceu poucos dias depois de Marina anunciar uma pausa nas redes, após manifestações dela durante a eleição. Luma diz que foi colocada “no lugar de extremista política” e nega qualquer relação com o tema. “O timing pode, sim, gerar interpretações equivocadas. Existem outras situações envolvendo pessoas com posicionamentos políticos diferentes acontecendo simultaneamente. Mas sobre a minha história, posso afirmar categoricamente: não tem nada a ver com política.”

Ela também acusa a ex-amiga de expô-la para proteger a própria imagem. “O que mais me entristece é perceber que, mesmo depois de tantos anos de amizade, de uma história que envolve inclusive meu filho, não houve o menor cuidado em me preservar. Pelo contrário. Fui exposta para que, mais uma vez, alguém pudesse controlar a imagem.”

Continua após a publicidade

As duas se conheceram em 2004, nas gravações da novela Começar de Novo. Luma foi madrinha do casamento de Marina, em 2017, e Marina é madrinha de Eduardo, filho caçula da amiga. Luma, que anunciou recentemente estar grávida, afirmou que pretende encerrar o assunto para preservar a família.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial