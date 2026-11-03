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Cultura

Luma Costa comenta fim da amizade com Marina Ruy Barbosa: ‘Incontáveis surtos’

Em stories, atriz nega ter dado unfollow, diz que foi removida pela amiga de 22 anos e rejeita motivação política para o rompimento

Por Lucas Almeida 3 nov 2026, 11h20 | Atualizado em 3 nov 2026, 11h26
Duas mulheres jovens, uma loira e outra ruiva, com olhos verdes, sorriem para a câmera em um close-up. A loira usa camisa azul clara, e a ruiva tem cabelos soltos.
Luma Costa e Marina Ruy Barbosa (Reprodução/Instagram)
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Luma Costa comenta fim da amizade com Marina Ruy Barbosa: ‘Incontáveis surtos’ Priorize VEJA no Google

Luma Costa voltou a falar nesta terça-feira, 3, sobre o fim da amizade com Marina Ruy Barbosa. Em uma sequência de stories no Instagram, a atriz e empresária negou ter deixado de seguir a ex-amiga e reforçou que o rompimento não teve motivação política.

O afastamento veio a público no domingo, 1º, quando as duas apareceram sem se seguir na rede social. Segundo Luma, foi Marina quem a removeu. “Fui removida em mais um dos incontáveis surtos com os quais precisei conviver durante anos. Minutos depois, quase que magicamente, vazou a notícia de que ‘paramos de nos seguir’. Me mantive em silêncio”, escreveu.

A interpretação política ganhou força porque o episódio aconteceu poucos dias depois de Marina anunciar uma pausa nas redes, após manifestações dela durante a eleição. Luma diz que foi colocada “no lugar de extremista política” e nega qualquer relação com o tema. “O timing pode, sim, gerar interpretações equivocadas. Existem outras situações envolvendo pessoas com posicionamentos políticos diferentes acontecendo simultaneamente. Mas sobre a minha história, posso afirmar categoricamente: não tem nada a ver com política.”

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Ela também acusa a ex-amiga de expô-la para proteger a própria imagem. “O que mais me entristece é perceber que, mesmo depois de tantos anos de amizade, de uma história que envolve inclusive meu filho, não houve o menor cuidado em me preservar. Pelo contrário. Fui exposta para que, mais uma vez, alguém pudesse controlar a imagem.”

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As duas se conheceram em 2004, nas gravações da novela Começar de Novo. Luma foi madrinha do casamento de Marina, em 2017, e Marina é madrinha de Eduardo, filho caçula da amiga. Luma, que anunciou recentemente estar grávida, afirmou que pretende encerrar o assunto para preservar a família.

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