Lula é criticado por ‘ensinar’ Renata Vasconcellos a fazer pergunta
Presidente participou de sabatina da Globo nesta quinta-feira, 27
Um momento da sabatina de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na TV Globo, na noite desta quinta-feira, 27, gerou críticas após o presidente e candidato à reeleição contestar a forma como Renata Vasconcellos formulou uma pergunta sobre a dívida pública. A resposta aconteceu quando a âncora do Jornal Nacional questionou suas metas e “para qual percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida”.
Insatisfeito com o questionamento, Lula afirmou que esperava uma abordagem diferente e passou a sugerir à jornalista como, em sua avaliação, a pergunta deveria ter sido feita. “Renata, eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar a sua pergunta falando diferente”, disse o presidente. Em seguida, ele indicou o que gostaria que tivesse sido perguntado, mencionando o histórico de superávit primário durante seus governos.
A postura do petista de tentar conduzir a pergunta rapidamente repercutiu e foi vista por críticos como inadequada e indelicada diante da jornalista. O trecho da entrevista passou a circular nas redes sociais, com internautas comentando a reação de Lula durante a sabatina. Alguns comentários classificaram a atitude como mansplaining, termo em inglês usado quando o homem tenta explicar algo a uma mulher partindo do princípio que ela não entende do assunto.
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