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Cultura

Lula é criticado por ‘ensinar’ Renata Vasconcellos a fazer pergunta

Presidente participou de sabatina da Globo nesta quinta-feira, 27

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 09h40 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h03
Homem de terno escuro e chapéu panamá, com barba grisalha, olha para uma mulher de costas, com cabelo preso e óculos, que gesticula com a mão direita. Ambos estão sentados em uma mesa com copos dágua e tablets, em um cenário azul com formas geométricas
Lula durante sabatina no 'Jornal Nacional', na Globo (TV Globo/Reprodução)
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Lula é criticado por ‘ensinar’ Renata Vasconcellos a fazer pergunta Priorizar nos meus resultados Google

Um momento da sabatina de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na TV Globo, na noite desta quinta-feira, 27, gerou críticas após o presidente e candidato à reeleição contestar a forma como Renata Vasconcellos formulou uma pergunta sobre a dívida pública. A resposta aconteceu quando a âncora do Jornal Nacional questionou suas metas e “para qual percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida”.

Insatisfeito com o questionamento, Lula afirmou que esperava uma abordagem diferente e passou a sugerir à jornalista como, em sua avaliação, a pergunta deveria ter sido feita. “Renata, eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar a sua pergunta falando diferente”, disse o presidente. Em seguida, ele indicou o que gostaria que tivesse sido perguntado, mencionando o histórico de superávit primário durante seus governos.

A postura do petista de tentar conduzir a pergunta rapidamente repercutiu e foi vista por críticos como inadequada e indelicada diante da jornalista. O trecho da entrevista passou a circular nas redes sociais, com internautas comentando a reação de Lula durante a sabatina. Alguns comentários classificaram a atitude como mansplaining, termo em inglês usado quando o homem tenta explicar algo a uma mulher partindo do princípio que ela não entende do assunto.

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TAGS:
Eleições 2026
Gente
Globo
Luiz Inácio Lula da Silva
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