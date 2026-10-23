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Cultura

Luiza Brunet solta o verbo para Mara Maravilha, Xuxa, Ayrton Senna e filhos

Aos 64 anos, empresária, ex-modelo e ativista é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 11h00 | Atualizado em 23 out 2026, 12h45
Luiza Brunet, 60 anos
Luiza Brunet, 60 anos (//Divulgação)
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Luiza Brunet solta o verbo para Mara Maravilha, Xuxa, Ayrton Senna e filhos Priorize VEJA no Google

Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Luiza Brunet, 64 anos, comenta sobre algumas pessoas com as quais se envolveu e fizeram parte de sua trajetória.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Xuxa. “Maravilhosa, uma amiga querida”.

Antônio Brunet.  “É um filho, não podia ser diferente, perfeito pra mim”.

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Yasmin. “Uma potência de mulher, uma mulher que é muito reivindicada às vezes, é uma mulher que sabe se reinventar. É uma menina de coração de ouro, tenho muito orgulho de ser minha filha”.

Rosa Magalhães. “Uma grande mulher, que teve a oportunidade de transformar o Carnaval em tudo que ele se tornou. Ela e Joãosinho Trinta foram um casal perfeito para o que a gente vive hoje”.

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Ayrton Senna. “Divo, o prazer de ser amiga. Ele foi uma pessoa muito equilibrada, acessível, isso é muito bom. Muito antes de rede social, obviamente, era tudo muito mais fácil. Ele falava com todo mundo, se sentia amado”.

Renato Aragão. “Foi uma pessoa icônica do Brasil. Tive a oportunidade de fazer um filme com ele, Os Trapalhões e o Rei do Futebol (1986). Era com o Pelé. Olha que privilégio meu. Não era nem atriz na época, foi o primeiro filme que fiz. Foi muito bom conviver com eles durante a filmagem”.

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Mara Maravilha. “Não respondo mais à grosseria ou falta de educação, falta de respeito, falta de solidariedade. Mas tenho muita pena dessas mulheres com comportamento agressivo num tema que é importante”.

Maria da Penha. “A Maria da Penha é um exemplo de luta, é um exemplo de mulher reivindicada até hoje pelo seu ex-companheiro. E é uma mulher que está lá firme e forte. Eu sou muito fã dela. Graças a ela, a gente tem uma lei importante no Brasil e que se replica pelo mundo”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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Gente
Luiza Brunet
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