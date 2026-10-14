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Cultura

Luiza Brunet se revolta com indenização de R$ 150 mil por agressão de ex: “Pouco”

Modelo foi vítima de violência doméstica em 2016 por Lírio Parisotto e condenação foi aprovada nesta terça-feira, 13

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 11h35
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Luiza Brunet (Perfil Luiza Brunet/Instagram)
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Luiza Brunet se revolta com indenização de R$ 150 mil por agressão de ex: “Pouco” Priorize VEJA no Google

A modelo Luiza Brunet usou as redes sociais nesta terça-feira, 13, para desabafar sobre o caso de violência doméstica que sofreu em 2016 por Lírio Parisotto. O empresário foi condenado a pagar 150 000 reais por danos morais, valor que foi questionado pela atriz em post feito no Instagram. “Depois de tantos anos, finalmente saiu a sentença que condenou meu agressor a me indenizar pelos danos morais que me causou. A Justiça reconheceu a violência que sofri. Mas reconhecer o dano não significa, necessariamente, repará-lo de maneira justa”, escreveu Brunet na legenda da publicação, que mostra imagens das agressões sofridas.

Na publicação, Luiza compartilhou fotos em que aparece com o rosto machucado, além de um raio-x mostrando as costelas. “A indenização foi fixada em R$ 150 mil. Sei que é um valor expressivo para a imensa maioria dos brasileiros. Mas também sei que, diante da realidade financeira de quem me agrediu, representa muito pouco. E é justamente essa reflexão que quero trazer. Qual é a eficácia de uma condenação que praticamente não afeta o patrimônio de quem praticou uma violência tão grave?”, questionou. De acordo com a revista Forbes, o patrimônio de Parisotto é avaliado em US$ 2,7 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 14,2 bilhões.

Luiza Brunet e Lírio Parisotto mantiveram um relacionamento amoroso entre 2011 e 2016. A ativista chegou inclusive a entrar na Justiça para pedir o reconhecimento de união estável, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negou o pedido por entender que a relação se tratava apenas de um namoro.

“Não se trata de colocar preço na dor. Nenhum dinheiro apaga uma agressão, devolve a tranquilidade perdida ou repara integralmente as marcas físicas e emocionais deixadas pela violência. Trata-se de compreender que uma indenização precisa ter significado também para quem é condenado. Quando seu valor é insignificante diante da capacidade econômica do agressor, sua eficácia como instrumento de responsabilização e prevenção fica comprometida”, prosseguiu.

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“Durante todos esses anos, enfrentei não apenas as consequências das agressões, mas também a exposição, os ataques à minha imagem e o desgaste de uma batalha judicial que parecia não ter fim. Apesar de tudo, transformei parte dessa dor em propósito. Passei a dedicar minha voz, meu trabalho e minha visibilidade à defesa dos direitos das mulheres. Encontrei, na minha própria história, uma razão ainda maior para lutar por tantas outras”, completou a modelo.

Aos 64 anos, Luiza recebeu apoio de uma série de figuras públicas nos comentários do post. “Um valor simbólico e irrisório face ao patrimônio do réu”, escreveu a jornalista Rachel Sheherazade. “Lamento pela injusta condenação mas aplaudo suas palavras e mais que isso, celebro e me inspiro nas suas atitudes”, disse a atriz Luana Piovani.

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