⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

Luiza Brunet sai em defesa da filha após vazamento de conversas com Daniel Vorcaro

Ex-modelo publicou uma foto apoiando Yasmin Brunet, mas deletou a postagem logo em seguida

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 11h26
Yasmin e a mãe Luiza Brunet
Yasmin e a mãe Luiza Brunet -  (./Divulgação)
Continua após publicidade
Luiza Brunet sai em defesa da filha após vazamento de conversas com Daniel Vorcaro Priorize VEJA no Google

Em meio à apuração das eleições de 2026, neste domingo, 4, a ex-modelo Luiza Brunet, de 64 anos, se manifestou em defesa da filha Yasmin Brunet, de 38, supostamente a respeito do vazamento de mensagens trocadas entre a modelo e Daniel Vorcaro, empresário e ex-banqueiro do Banco Master, preso desde 4 de março.

Em post feito nos Stories do Instagram, a veterana compartilhou uma foto abraçada com a filha e escreveu: “Te amo e estou do seu lado, para tudo, sempre”, mas apagou a publicação pouco tempo depois. Na última sexta-feira, 2, informações divulgadas pela Polícia Federal revelaram uma nova leva de mensagens recuperadas do celular do ex-banqueiro. Em meio aos conteúdos encontrados estavam conversas entre Yasmin Brunet e Vorcaro, que expuseram, conforme apuração feita por VEJA, uma relação de quase dois anos baseada em pedidos de ajuda e trocas de favores.

A situação gerou grande movimentação nas redes sociais e trouxe à tona um episódio ocorrido em dezembro de 2023, meses antes da influenciadora entrar no BBB 24. Na ocasião, Yasmin pediu para viajar ao Rio de Janeiro em um dos aviões de Vorcaro. As conversas também mostraram que a modelo chegou a viver em um imóvel disponibilizado pelo ex-banqueiro, com quem mantinha uma relação discreta fora dos holofotes.

Em outra situação, foi revelado que Vorcaro teria bancado uma das festas de aniversário de Yasmin no hotel Rosewood, em São Paulo, em junho de 2024. Os gastos do evento foram registrados como patrocínio do Banco Master à Yasmin Beauty, marca de beleza da influenciadora.

Siga
Continua após a publicidade
Duas mulheres sorridentes, uma loira de vestido curto e outra morena de vestido longo, se abraçam em evento da Vogue
Luiza compartilhou foto ao lado da filha, Yasmin Brunet, neste domingo, 4 (Reprodução/Instagram)

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Daniel Vorcaro
Polêmica
Tela Plana
yasmin brunet
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).