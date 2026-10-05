Luiza Brunet sai em defesa da filha após vazamento de conversas com Daniel Vorcaro

Em meio à apuração das eleições de 2026, neste domingo, 4, a ex-modelo Luiza Brunet, de 64 anos, se manifestou em defesa da filha Yasmin Brunet, de 38, supostamente a respeito do vazamento de mensagens trocadas entre a modelo e Daniel Vorcaro, empresário e ex-banqueiro do Banco Master, preso desde 4 de março.

Em post feito nos Stories do Instagram, a veterana compartilhou uma foto abraçada com a filha e escreveu: “Te amo e estou do seu lado, para tudo, sempre”, mas apagou a publicação pouco tempo depois. Na última sexta-feira, 2, informações divulgadas pela Polícia Federal revelaram uma nova leva de mensagens recuperadas do celular do ex-banqueiro. Em meio aos conteúdos encontrados estavam conversas entre Yasmin Brunet e Vorcaro, que expuseram, conforme apuração feita por VEJA, uma relação de quase dois anos baseada em pedidos de ajuda e trocas de favores.

A situação gerou grande movimentação nas redes sociais e trouxe à tona um episódio ocorrido em dezembro de 2023, meses antes da influenciadora entrar no BBB 24. Na ocasião, Yasmin pediu para viajar ao Rio de Janeiro em um dos aviões de Vorcaro. As conversas também mostraram que a modelo chegou a viver em um imóvel disponibilizado pelo ex-banqueiro, com quem mantinha uma relação discreta fora dos holofotes.

Em outra situação, foi revelado que Vorcaro teria bancado uma das festas de aniversário de Yasmin no hotel Rosewood, em São Paulo, em junho de 2024. Os gastos do evento foram registrados como patrocínio do Banco Master à Yasmin Beauty, marca de beleza da influenciadora.

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