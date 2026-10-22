Luiza Brunet relembra abuso sexual aos 11 anos

Após sofrer violência doméstica em seu último casamento, Luiza Brunet, 64 anos, passou a lutar contra o alarmante número de feminicídios no país. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Luiza relembra sua trajetória, incluindo o abuso sofrido aos 11 anos, quando se mudou com a família do Mato Grosso do Sul para o subúrbio carioca.

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“Meu pai veio junto com a gente, obviamente, ela (sua mãe) achando que talvez pudesse mudar (a realidade de violência que ela sofria com ele). Eu tinha 11 anos. E aí fui destinada para trabalhar numa casa de família, onde sofri um abuso sexual. Ali começa uma história que tem tudo a ver com o ativismo, que são os temas que eu trabalho hoje em dia e falo sobre essa questão. A gente fala sobre migração também, porque migração é isso, é um pai nordestino com mãe carioca, com bisavó amazonense, que mora no Mato Grosso do Sul, volta para o subúrbio do Rio de Janeiro. Faço parte dessa migração interna”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).