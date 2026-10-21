Luiza Brunet: ‘Não importa quem vença a eleição, mas que continue a proteção às mulheres’  

Modelo de projeção internacional, Luiza Brunet, 64 anos, reinventou sua imagem pública e passou a usar a própria história (na qual foi vítima de violência doméstica pelo ex-marido) para dar visibilidade ao enfrentamento do alarmante número de feminicídios no país. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ela fala da pauta feminina em tempos de eleição:

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“A pauta da mulher diz respeito à sociedade como um todo. Não é isolada da mulher da direita, da mulher da esquerda ou de centro. É uma pauta que diz respeito a mulheres, a homens e mulheres, à sociedade como um todo. Não importa quem vença a eleição agora. O importante é que continue essa proteção às mulheres, é fundamental para a gente manter as nossas mulheres vivas, com dignidade, tendo saúde, educação, tendo comida no prato, tendo emprego, que elas possam ser mulheres livres”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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