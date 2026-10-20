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Cultura

Luiza Brunet ironiza relação de Yasmin: ‘Todo mundo foi amigo do Daniel Vorcaro’

Aos 64 anos, empresária, ex-modelo e ativista é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 11h00
Yasmin e a mãe Luiza Brunet
Yasmin e a mãe Luiza Brunet -  (./Divulgação)
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Luiza Brunet ironiza relação de Yasmin: ‘Todo mundo foi amigo do Daniel Vorcaro’ Priorize VEJA no Google

Mensagens obtidas pela Polícia Federal e publicadas pela coluna Radar mostram que a modelo Yasmin Brunet teve uma amizade discreta com Daniel Vorcaro, incluindo favores, encontros e uma operação do banqueiro sobre o BBB, quando a modelo participou do programa. Esse foi um dos assuntos comentados por Luiza Brunet, 64 anos, convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku).

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

YASMIN E DANIEL VORCARO. “A concentração dessa história… de que isso é um crime que foi cometido, que foi um crime importante… Há muitas pessoas ali para serem analisadas. E aí fizeram o recorte de mulheres, não só da Yasmin, mas de outras tantas mulheres. Eu sempre acho que isso é uma cortina de fumaça para dar uma dissolvida na história, para você prestar atenção em outras coisas. Porque é mais midiático falar sobre mulheres do que falar sobre o problema que tem que ser resolvido. Mas é muito chato, porque muita coisa é inverdade da maneira que foi colocada. Há acesso à informação, mas criam uma narrativa que, muitas vezes, destrói a vida das pessoas ou deixam-nas desequilibradas, chateadas. A gente tem que esperar passar as eleições para falar sobe isso”.

YASMIN E DANIEL VORCARO 2. “Falei para a Yasmin que é para esclarecer isso de uma forma que possam entender que, de fato, ela não é aquela pessoa que estão colocando. E, afinal de contas, acabo entrando no rolo também. Porque a mãe também (sai como culpada), ‘a fruta não cai longe do pé’. São críticas que me ferem também, porque nos colocam como se fôssemos mulheres de vida fácil, disponível. Yasmin trabalha desde muito pequena, desde os 12 anos. Ela tem a marca dela, trabalha demais. E é chato ver que as pessoas a colocando dessa forma que tenho visto”.

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YASMIN E DANIEL VORCARO 3. “Se ela foi amiga do Daniel Vorcaro? Todo mundo foi amigo do Daniel Vorcaro (diz em tom de ironia). Eu nunca tinha ouvido falar desse senhor. Eu ouvi falar agora. Então, assim… Nada que ela tenha feito ou que eu não tenha feito não é um problema para se colocar no meio de um problemaço maior, que se existe através do Vorcaro e de pessoas que estiveram junto a ele”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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