Luiza Brunet desabafa sobre condenação de Lirio Parisotto após 10 anos

A modelo Luiza Brunet, 64, afirmou que não ficou satisfeita com a indenização que Lirio Parisotto terá de pagar a ela referente ao caso de violência doméstica, ocorrido em 2016. A Justiça de São Paulo condenou o empresário a pagar 150 mil reais após agredir a modelo durante passagem do então casal a Nova York (EUA). Em texto publicado nas redes sociais, Brunet disse que o valor representa pouco diante da realidade financeira de Lirio.

“Depois de tantos anos, finalmente saiu a sentença que condenou meu agressor a me indenizar pelos danos morais que me causou. A Justiça reconheceu a violência que sofri. Mas reconhecer o dano não significa, necessariamente, repará-lo de maneira justa. A indenização foi fixada em 150 mil reais. Sei que é um valor expressivo para a imensa maioria dos brasileiros. Mas também sei que, diante da realidade financeira de quem me agrediu, representa muito pouco. E é justamente essa reflexão que quero trazer. Qual é a eficácia de uma condenação que praticamente não afeta o patrimônio de quem praticou uma violência tão grave? Não se trata de colocar preço na dor. Nenhum dinheiro apaga uma agressão, devolve a tranquilidade perdida ou repara integralmente as marcas físicas e emocionais deixadas pela violência. Trata-se de compreender que uma indenização precisa ter significado também para quem é condenado. Continuarei buscando uma reparação que seja proporcional à gravidade da violência que sofri e às consequências que ela deixou na minha vida. Não apenas por mim, mas por todas as mulheres que precisam acreditar que a Justiça é capaz de oferecer respostas efetivas à violência”, escreveu em um trecho.

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