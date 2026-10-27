Luísa Sonza reflete sobre maturidade em novo álbum: ‘Aprendi a idealizar menos a vida’

Luísa Sonza emendou uma imersão na bossa nova com um mergulho em si mesma. Em janeiro, lançou Bossa Sempre Nova, disco de clássicos do gênero gravado ao lado de Roberto Menescal e Toquinho. Três meses depois, chegou Brutal Paraíso, álbum escrito ao longo de dois anos, que mistura pop, funk e até rock e em que ela troca o Brasil idealizado da bossa por um retrato mais cru da vida. A virada não foi só musical. “Acho que aprendi principalmente a idealizar menos a vida. Eu cresci acreditando muito que, se você faz o bem, necessariamente vai receber o bem de volta”, diz a cantora a VEJA. “E a vida não funciona assim. Algumas coisas são simplesmente injustas e a gente precisa aprender a lidar com isso.” Continua após a publicidade

O disco também a ajudou a traçar um limite entre obra e intimidade, depois de anos com a vida pessoal no centro do noticiário. “Também aprendi que posso ser muito honesta nas minhas músicas sem precisar expor absolutamente tudo da minha vida. Hoje consigo separar melhor essas coisas.”

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É esse repertório que ela leva nesta terça-feira, 27, ao Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, no primeiro show do Deezer Live, série de apresentações exclusivas para assinantes da plataforma em diferentes espaços de São Paulo. “Poder apresentar esse trabalho para pessoas que já têm uma conexão tão forte com ele é muito legal. Estou muito ansiosa!”

A cantora também celebra a indicação ao Grammy Latino em Melhor Interpretação de Reggaeton, por Uñas Afiladas, parceria com a mexicana Sofía Reyes. “Nunca escondi minha vontade de expandir minha carreira internacionalmente e vejo isso como um movimento natural à medida que ela vai ganhando novas proporções no meu país”, explica Luísa. “Quero continuar fazendo essas parcerias, explorando outros idiomas e levando meu show para cada vez mais países. É um sonho que está se tornando realidade.”

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