Luísa Sonza faz ‘show mais emocionante da carreira’ no Rock in Rio
No Palco Mundo, cantora celebrou apresentação ao lado de Roberto Menescal: 'Nossa lenda'
Luísa Sonza fez questão de reforçar o respeito de se apresentar no Rock in Rio ao lado de Roberto Menescal. O músico, um dos fundadores da bossa nova, se tornou o artista mais velho a subir no Palco Mundo do festival nesta segunda-feira, 7, aos 88 anos. “Eu quero dizer, enquanto a nossa lenda se organiza, que com certeza esse é o show mais emocionante da minha carreira”, disse a cantora durante a apresentação.
Depois de apresentar músicas mais recentes da discografia, como Luísa Manequim e Lança Menina, a cantora recebeu Menescal no palco. Sentados em um sofá, o músico fez questão de retribuir elogios. “Estava vendo ela dançando, e pensei, não acredito que vou entrar ao lado dela”, disse ele. “Você é doida”, brincou Menescal, após de ver as acrobacias que Sonza já se acostumou a colocar nas coreografias.
Depois de cantarem faixas do álbum Bossa Sempre Nova, projeto que Luísa fez com Menescal e Toquinho, a cantora voltou ao pop dançante. Com uma camisa aberta, que deixava o sutiã preto à mostra, shorts com estampa de onça e botas, ela emendou Modo Turbo, Campo de Morango e Sonhei Contigo.