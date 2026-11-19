Ativista da causa animal, Luísa Mell se manifestou nas redes sociais após assistir a um vídeo do novo videogame GTA 6, lançado nesta quinta-feira, 19, em que um cachorro é chutado durante uma partida. Durante live realizada por um streamer não identificado, o jogador fez seu personagem machucar o animal no game da Rockstar, o que chamou a atenção da influenciadora nos comentários de uma publicação no Instagram.

“Ai, gente! Que horror! Claro que incentiva maus-tratos! Alguém sabe se eu posso fazer algo? Eu não sei nada destes jogos”, escreveu a ativista, conhecida por expor situações de crueldade contra animais. No X (antigo Twitter), internautas repercutiram a fala de Luísa e endossaram a crítica. “Tem aumentado casos de violência contra animais em lives na internet, isso precisa ser monitorado bem de perto, o GTA errou feio aí”, comentou um perfil.

A sexta versão do videogame chegou às lojas após 13 anos desde o último lançamento da franquia. Nas redes, usuários criticaram a empresa por incitar cenas de violência. “Não conheço o jogo. Mas li nos comentários que é um jogo livre. Aonde pode matar, atirar, fazer o que quiser com pessoas. Animais deveriam sim ficar de fora disso. Não deveria existir animais neste jogo doentio”, publicou outra conta.

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