🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Cultura

Luisa Mell critica fãs de Virgínia: “Preferem doar dinheiro para uma empresária rica”

Ativista questionou a mobilização financeira em torno da influenciadora e comparou a situação às dificuldades enfrentadas por animais resgatados

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 11h57 | Atualizado em 10 set 2026, 12h04
.
A ativista Luisa Mell posa para foto na sede de seu instituto, onde abriga centenas de cães e gatos, na cidade de Ribeirão Pires (SP) - 04/02/2019 (Bruno Menezes/VEJA.com)
Continua após publicidade
Luisa Mell critica fãs de Virgínia: “Preferem doar dinheiro para uma empresária rica” Priorizar nos meus resultados Google

Luisa Mell voltou a usar as redes sociais para fazer um questionamento sobre dinheiro e solidariedade. Nesta semana, a apresentadora e ativista pelos direitos dos animais criticou a mobilização de seguidores de Virgínia Fonseca, que teria arrecadado R$ 50 000 em cerca de 30 minutos durante uma transmissão ao vivo no TikTok, segundo informações publicadas na imprensa. Para Luisa, o contraste chama atenção diante das dificuldades financeiras enfrentadas por iniciativas de resgate animal.

Em uma sequência publicada nos Stories do Instagram, a ativista compartilhou notícias sobre o patrimônio e os negócios de Virgínia e chamou atenção para uma informação de faturamento de R$ 750 milhões em um ano atribuída à influenciadora. Em sua avaliação, o episódio evidencia uma diferença que considera difícil de compreender: enquanto uma personalidade com grande capacidade financeira consegue mobilizar rapidamente recursos entre seus seguidores, organizações voltadas ao atendimento de animais em situação de abandono enfrentam obstáculos para manter suas atividades.

Luisa ressaltou que não queria fazer um ataque pessoal à influenciadora. A crítica se concentrou na decisão dos seguidores sobre para onde direcionar o dinheiro. A ativista citou casos de cães vítimas de agressões, atropelamentos e doenças para ilustrar a urgência das despesas enfrentadas por quem trabalha com resgates: “Enquanto isso, estamos com muita dificuldade de pagar as contas e prosseguir com os resgates! Não é um ataque a ela. É entender o que está acontecendo! Como preferem doar dinheiro para uma empresária muito rica em vez de ajudarem os animais que tanto sofrem! “.

Siga

Na publicação, a ativista também relatou que sua equipe enfrenta dificuldades para arcar com os custos dos atendimentos e continuar realizando resgates. A comparação feita por ela colocou, de um lado, a capacidade de uma empresária conhecida de reunir dinheiro em poucos minutos e, de outro, animais que dependem de doações para tratamento, alimentação e cuidados.

Continua após a publicidade

A manifestação reacende uma discussão recorrente sobre o poder de mobilização financeira de grandes influenciadores digitais. No caso de Luisa Mell, a questão se soma à atuação pública que mantém há anos em defesa dos animais. Já Virgínia, aos 27 anos, construiu uma carreira empresarial e uma ampla base de seguidores nas redes sociais, onde transmissões ao vivo também se transformaram em ferramentas de interação e arrecadação.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

Publicidade
TAGS:
Tela Plana
Virginia Fonseca
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).