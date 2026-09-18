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Cultura

Luisa Arraes se prepara para viver Cássia Eller no cinema e comenta críticas na internet

Atriz está em cartaz com ‘Muito Prazer’

Por Giovanna Fraguito 18 set 2026, 08h00
Luisa Arraes
 (Vinícius Rocha/Instagram)
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Luisa Arraes, 33, vive uma sequência de trabalhos no cinema. A atriz estreou recentemente a comédia Muito Prazer, de Jorge Furtado, ao lado de Daniel de Oliveira e Samantha Jones, e já se prepara para o próximo desafio: interpretar Cássia Eller (1962-2001) em Cássia — O filme, projeto dirigido por Diego Freitas. “Muito Prazer a gente filmou ano passado, foram dois meses totalmente dedicados ao filme. Cássia falta dois meses para as filmagens, estamos ensaiando”, contou em conversa com a coluna GENTE.

Em Muito Prazer, Luisa interpreta Gracie, personagem que, segundo ela, foge do convencional. “A Gracie, minha personagem, é muito diferente da média. Porque ela é uma personagem à margem, que não tem nada a perder e ela se coloca de uma maneira muito corajosa, sem medir muito os limites.”

A atriz também destaca a maneira como o longa usa o humor para abordar questões contemporâneas. “Ele fala de assuntos muito atuais, importantes, mas com o tom da comédia e do Jorge, que é uma pitada de nonsense. Ele fala que é uma comédia de personagens que falam baixo. Eles não estão querendo fazer graça ou achando que eles são engraçados. Eles acreditam piamente naquilo que eles estão falando, só que eles têm um pensamento e uma lógica muito diferente e isso que faz ser engraçado. A situação e a trupe.”

Com os projetos em sequência e a exposição que acompanha os novos trabalhos, Luisa diz tentar não se deixar afetar pelas opiniões publicadas nas redes sociais. “A internet hoje todo mundo tem direito de ter opinião de tudo. É uma terra de ninguém, é muito diferente do real, mas a gente está trabalhando, seguindo.”

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