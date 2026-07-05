Luís Roberto se emociona ao falar de câncer que o tirou da Copa no ‘Domingão com Huck’

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Luís Roberto emocionou-se no Domingão com Huck ao falar sobre sua batalha contra o câncer, que o afastou da Copa. O narrador, que passou por radioterapia e quimioterapia, expressou imensa gratidão pelo carinho do público e da emissora, destacando a importância de priorizar a saúde e a força mental. Ele retorna ao programa para comentar o pré-jogo da seleção.

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Fora da Copa do Mundo para tratar um câncer, o narrador Luís Roberto fez uma participação especial no Domingão com Huck desta tarde, e se emocionou ao agradecer o público. “Eu preciso dizer que a gratidão me move neste momento. Cada um de nós pode passar por um desafio desse: de repente, em um exame de rotina, descobrir que você tem um câncer”, disse ele, que foi substituído na narração da selelção brasileira por Everaldo Marques.

O narrador contou que foi submetido a 33 sessões de radioterapia e 7 de quimioterapia nos últimos dois meses, o comentou o afastamento da Copa. “Você tem que saber que não dá. Que tem que priorizar a sua saúde. Priorizar continuar vivo”, disse ele, agradecendo a emissora e o público pelo apoio. “Foi um avalanche de carinho. Uma energia. Gente que eu jamais imaginava ao meu lado. São milhões de pessoas em um movimento incrível de solidariedade que tá dá força mental”, destacou ele, apontando a importância da saúde mental para “encarar um desafio desses na vida”.

Comovido com o depoimento, Luciano Huck elogiou a postura de Luís Roberto diante do diagnóstico difícil, e convidou o comunicador para seguir no programa durante o pré-jogo da seleção brasileira, que enfrenta a Noruega a partir das 17h. “Eu vou precisar de você ao longo do programa hoje. Qualquer esporte eu preciso do seu comentário. A hora que sair a escalação eu preciso que você me ajude”, falou o apresentador, acomodando Luís Roberto junto a Dona Dea, Paulo Vieira, Rafael Portugal e Lívia Andrade.

Direto de Nova York, o comentarista e pentacampeão Denilson também se emocionou ao ver o narrador. “Um beijão pra você, cara. Que você continue com essa sua energia. Tô te esperando pra aquela nossa corridinha na academia, na esteira. Daqui a pouco você está de volta”, disse o ex-jogador da seleção brasileira.

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Qual o câncer de Luis Roberto?

Luís Roberto foi diagnosticado com uma neoplasia cervical no início de abril. O termo médico é usado para designar tumores benignos e malignos localizados na região do pescoço. A doença pode acometer regiões diversas, incluindo boca, faringe, laringe e tireoide.

No caso de Luís Roberto, o diagnóstico foi feito durante exames e rotina, o que pode indicar um diagnóstico precoce, algo fundamental para bons resultados no tratamento de qualquer tipo de câncer.