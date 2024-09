Ludmilla reduz participação no Rock in Rio e alega ‘logística’

Atração confirmada para a primeira noite de Rock in Rio, nesta sexta-feira, 13, há alguns dias Ludmilla fez um anúncio que pegou seus fãs de surpresa. Ela cancelou a sua participação no show dedicado ao ritmo do pop que vai acontecer no “Dia Brasil”. Para completar, enfrentou problemas na montagem de sua apresentação por questões de estrutura de palco.

“Tenho trabalhado para ajustar minha agenda e equilibrar os meus compromissos. Para o Rock in Rio, meu show no Palco Mundo, no dia 13 de setembro, está confirmado e podem esperar um momento especial e à altura dos 40 anos do festival. Mas infelizmente, apesar do enorme esforço e vontade, por questões logísticas, não vou poder me apresentar no dia 21 de setembro, no show do pop, no Dia Brasil. É um enorme quebra-cabeças e estou arrasada por não poder participar. Vai ser um dia que vai entrar para a história, e eu queria fazer parte dele. Mas tenho certeza que o pop estará muito bem representado, com artistas incríveis”, disse ela há alguns dias, via redes sociais.

Nenhum artista será colocado em seu lugar no dia 21. O show Para Sempre Pop acontecerá no Palco Sunset com a presença de Duda Beat, Gloria Groove, Ivete Sangalo, Jão, Luísa Sonza e Lulu Santos. O evento acontece nos dias 13, 14 e 15 e 19, 20, 21 e 22 de setembro; e celebra 40 anos de existência.