Luciano Szafir relembra drama com covid-19: ‘fiquei sem caminhar’

Luciano Szafir esteve na abertura do Infinita Memória da Pandemia, exposição no Centro Cultural São Paulo. O ator teve covid-19 em 2022 e ficou internado por 160 dias. No evento, falou sobre como foi o período lutando contra o vírus. “Embolia pulmonar, rompimento do intestino, tomei anticoagulante, tive trombose nas pernas, fiquei sem caminhar, fui obrigado a colocar prótese”, contou.

Também estavam o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza. Luciano relembrou como cresceu após o episódio. “Passando por tudo isso, ter sobrevivido, se não aprender nada com isso, é uma burrice”.

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