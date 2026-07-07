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Cultura

Luciano Szafir relembra drama com covid-19: ‘fiquei sem caminhar’

Ator esteve em um evento de memória da pandemia; assista ao vídeo exclusivo

Por Tatiana Moura 7 jul 2026, 18h42 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h23
Três pessoas sorridentes posam para foto em frente a um fundo vermelho. À esquerda, um homem de óculos e blazer escuro. No centro, uma mulher com cabelo escuro, casaco xadrez vermelho e preto, e colar dourado. À direita, um homem de óculos, jaqueta branca com bandeira do Brasil e um símbolo azul
Luciano Szafir, Luiza Trajano e Ministro da Saúde, Alexandre Padilha (Divulgação/Reprodução)
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Luciano Szafir relembra drama com covid-19: ‘fiquei sem caminhar’ Priorize VEJA no Google

Luciano Szafir esteve na abertura do Infinita Memória da Pandemia, exposição no Centro Cultural São Paulo. O ator teve covid-19 em 2022 e ficou internado por 160 dias. No evento, falou sobre como foi o período lutando contra o vírus. “Embolia pulmonar, rompimento do intestino, tomei anticoagulante, tive trombose nas pernas, fiquei sem caminhar, fui obrigado a colocar prótese”, contou.

Também estavam o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza. Luciano relembrou como cresceu após o episódio. “Passando por tudo isso, ter sobrevivido, se não aprender nada com isso, é uma burrice”.

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