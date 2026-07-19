Luciano Huck revela presente inusitado que recebeu de Preta Gil: “Beijo triplo”

Em celebração à vida da cantora Preta Gil (1974-2025), a Globo exibe nesta segunda-feira, 20, após Quem Ama Cuida, o filme documental Preta – Eu não ando só, dirigido por Sandra Kogut, que registra os últimos meses da vida da artista, vítima de um câncer colorretal. Entre os depoimentos de pessoas próximas à intérprete da música Sinais de Fogo, Luciano Huck, amigo de longa data de Preta, fez uma revelação sobre um presente inusitado que ganhou da amiga no começo de sua vida no Rio de Janeiro: um beijo triplo.

VEJA teve acesso ao documentário em primeira mão, e o comunicador fala do ocorrido por volta dos 29 minutos. “Vou contar uma coisa. Eu com 28 anos, a Preta devia ter 25. E aí meu presente de aniversário foi um beijo triplo”, contou ele, rindo. “Então, ela me trouxe um presente de aniversário que foi um beijo triplo que era de boas-vindas ao Rio de Janeiro, porque eu tinha acabado de chegar. Então foi isso, isso foi a única coisa que eu tive com a Preta, só isso, nosso beijo triplo no meu aniversário de 28 anos.”, revelou Huck. “Quem era a terceira pessoa?”, questionou a entrevistadora do documentário, mas o marido de Angélica fugiu da resposta.

“Não, aí eu não posso. Eu tô até suando…”, declarou. Em seguida, ele disse que ele era a quarta pessoa do beijo e não lembrava quem eram as outras duas pessoas. “Eu não lembro, foi no final da noite”, concluiu o apresentador do Domingão com Huck.

Preta – Eu não ando só também reúne depoimentos de outras pessoas importantes da vida de Preta, como Carolina Dieckmann, Ivete Sangalo, Regina Casé, Ju de Paula, Marina Morena, Sol de Maria, Francisco Gil, Gilberto Gil, Maria Gil (filha de pai e mãe de Preta), além de Caetano Veloso, Gominho e Ana Carolina.

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O documentário também entra no catálogo do Globoplay, junto com a série documental Meu Nome é Preta, com quatro episódios. A série e o filme integram o projeto Quanto Mais Preta Melhor, iniciativa que celebra a trajetória e a força da artista.

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