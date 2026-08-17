Luciano Huck esclarece polêmica com Cauã Reymond em fala sobre bets
Episódio aconteceu em julho durante participação do ator no 'Domingão'
Quase um mês depois do polêmico corte em Cauã Reymond no Domingão, Luciano Huck resolveu se pronunciar sobre o caso. O apresentador aproveitou a volta do ator ao programa, neste domingo, 16, e esclareceu o episódio. Em julho, Cauã divulgava a série Jogada de Risco, do Globoplay, quando mencionou que a produção abordava temas como homossexualidade e apostas esportivas. Logo após citar as bets, o ator foi interrompido pelo apresentador, que chamou imediatamente uma cena da produção.
“Ô, Cauã, eu pedi para você voltar. Quando o Cauã veio na última vez, falaram que eu tinha interrompido porque ele queria falar de bet. Aqui não tem nenhum assunto proibido. A gente fala de qualquer assunto”, afirmou Luciano. O ator
ouviu a explicação, mas não comentou a declaração no palco.
O momento constrangedor aconteceu no dia 16 de julho. A cena durou poucos minutos, mas foi suficiente para levantar suspeitas de censura, especialmente porque a Globo mantém contratos publicitários com empresas do setor de apostas.
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