Luciano Huck esclarece polêmica com Cauã Reymond em fala sobre bets

Quase um mês depois do polêmico corte em Cauã Reymond no Domingão, Luciano Huck resolveu se pronunciar sobre o caso. O apresentador aproveitou a volta do ator ao programa, neste domingo, 16, e esclareceu o episódio. Em julho, Cauã divulgava a série Jogada de Risco, do Globoplay, quando mencionou que a produção abordava temas como homossexualidade e apostas esportivas. Logo após citar as bets, o ator foi interrompido pelo apresentador, que chamou imediatamente uma cena da produção.

“Ô, Cauã, eu pedi para você voltar. Quando o Cauã veio na última vez, falaram que eu tinha interrompido porque ele queria falar de bet. Aqui não tem nenhum assunto proibido. A gente fala de qualquer assunto”, afirmou Luciano. O ator

ouviu a explicação, mas não comentou a declaração no palco.

O momento constrangedor aconteceu no dia 16 de julho. A cena durou poucos minutos, mas foi suficiente para levantar suspeitas de censura, especialmente porque a Globo mantém contratos publicitários com empresas do setor de apostas.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)