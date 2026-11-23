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Luciano Huck virou alvo de críticas na web após prestar apoio e abraçar ao vivo a bailarina Mayara Araújo no Domingão. A dançarina namora Thiago Paiva, músico do grupo Vou Zuar que foi preso sob suspeita de estupro. Telespectadores apontaram exposição desnecessária da profissional.

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Luciano Huck foi criticado após abraçar a bailarina Mayara Araújo durante o Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo, 22. A dançarina, que faz dupla com Diego Martins no quadro Dança dos Famosos, vive um relacionamento com Thiago Paiva, integrante do grupo de pagode Vou Zuar, preso na última segunda-feira, 16, sob suspeita de estupro. Durante a atração, o apresentador se aproximou de Mayara e afirmou: “Vou te dar um abraço em nome de toda a nossa equipe que ama você”. O gesto, embora aparentemente destinado a demonstrar apoio, foi considerado uma exposição da bailarina.

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“Luciano é tipo: vou expor aqui uma dor de alguém para mostrar o quanto sou maneiro”, escreveu um usuário do X. “Pior é que se ele não fala nada, ninguém ia associar a imagem dela com a do cara. Sem necessidade de expor a menina”, comentou outro. “E qual a necessidade de expor isso?”, criticou uma terceira pessoa.

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Thiago foi preso em Barbacena, Minas Gerais, ao lado do irmão gêmeo, Bruno Paiva, após uma mulher denunciar ter sido vítima de violência sexual em um quarto de hotel, depois de uma apresentação do grupo. Os dois tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas. Em depoimento à polícia, Thiago afirmou que a relação sexual foi consensual, enquanto Bruno negou ter mantido relações com a denunciante. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.