Luciano Huck divulga plataforma eleitoral na Globo e é criticado por suposto viés à direita

A divulgação de Luciano Huck de uma plataforma eleitoral no Domingão com Huck deste domingo, 27 de setembro, a uma semana das eleições 2026, provocou uma reação inesperada nas redes sociais. Apresentada pelo comunicador como uma espécie de “Tinder eleitoral”, a plataforma cruza as respostas do eleitor com as posições declaradas por candidatos ao Legislativo e calcula um percentual de proximidade entre eles. Depois da exposição no horário nobre do domingo da Globo, usuários passaram a questionar por que, em seus testes, apareciam com frequência candidaturas de partidos identificados com a direita, levantando a suspeita de um possível viés político na ferramenta.

Huck falou sobre o tema durante o Dança dos Famosos, quase no final da edição. “Semana que vem é eleição, né? O Brasil vota para presidente da República, para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Queria falar sobre uma plataforma que é gratuita e apartidária que dá um ‘match’ entre eleitor e candidato que chama Tem Meu Voto. O eleitor responde a um questionário sobre oito temas sobre o que ele considera importante e fundamental, e o sistema calcula o percentual de alinhamento com cada candidatura a deputado estadual, federal e senador. São quase 20 000 candidaturas na base, é apartidário, não indica candidato, não indica voto, a decisão é do eleitor, mas ajuda a encontrar quem tem a plataforma parecida com as suas ideias”, explicou ele.

O site Tem Meu Voto foi relançado em setembro para as eleições de 2026 e reúne quase 20 000 candidaturas a deputado estadual, deputado federal e senador. O funcionamento é baseado em oito temas, entre eles segurança pública, mudanças climáticas, impostos, economia, legislação trabalhista e as famosas bets, plataformas de apostas online. O eleitor responde às mesmas afirmações apresentadas às candidaturas e pode atribuir peso maior aos assuntos que considera mais importantes.

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A controvérsia ganhou força porque alguns usuários do X (antigo Twitter) relataram ter recebido nomes de candidatos de partidos como Novo e PL (Partido Liberal) mesmo depois de responderem ao questionário de maneira que consideravam alinhada à esquerda. Os relatos por si só, porém, não comprovam que o algoritmo tenha sido programado para favorecer uma corrente ideológica, já que nomes de esquerda constam na base e chegam a aparecer. A organização responsável pela ferramenta afirma que ela é apartidária e não recomenda voto em nenhuma candidatura.

qual é necessidade do luciano huck falar isso em uma programa de tv???? Tá sem ideia para entretenimento??? pic.twitter.com/0qkZMcPQ0D — 𝕯𝖊𝖓 (@dwnizin) September 28, 2026

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depois de responder o questionário do Luciano Huck, a primeira opção que aparece é um candidato do NOVO, que eu teria 44% de compatibilidade, a última pessoa da primeira parte da lista é uma candidata do PSOL que tenho compatibilidade de 83%. Isso é muito grave! https://t.co/QEu9s3Wxrm pic.twitter.com/07sgwTes09 — tom (@otomhenrique) September 28, 2026

O @lucianohuck fez ontem a maior MERDA da eleição em 2026. Ele usou O DOMINGÃO pra divulgar um site que te indica candidatos de direita pra você votar!!! CANDIDATOS DE DIREITA PRA VOCÊ VOTAR VOCÊS TEM NOÇÃO DISSO? Eu explico. https://t.co/PgVV13W0LF é o site que ele divulgou.… pic.twitter.com/odxU5eklzc — Dudu Guimarães (@Dudu) September 28, 2026

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Há, porém, uma questão metodológica que ajuda a explicar parte da discussão. Segundo a versão atual da metodologia, publicada em 22 de setembro, o percentual de alinhamento é calculado apenas quando existe uma posição registrada para a candidatura. A plataforma informa que, atualmente, essa posição precisa ser fornecida pela própria campanha; o mecanismo que anteriormente recorria a votações parlamentares e à posição majoritária das bancadas está temporariamente suspenso para revisão. Com isso, a quantidade de candidatos efetivamente comparáveis pode ser muito menor do que o número total de nomes cadastrados.

A própria plataforma registra 19.847 candidaturas legislativas em sua base oficial, mas deixa claro que estar no catálogo não significa necessariamente aparecer com um percentual de proximidade no questionário. O site também afirma que não utiliza inteligência artificial, redes sociais ou histórico pessoal para inferir posições políticas e que gênero e raça, embora possam ser usados como filtros de busca, não interferem na pontuação.

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A discussão em torno do TemMeuVoto coloca em evidência um problema recorrente das ferramentas de “match” eleitoral: o resultado depende não apenas das respostas do eleitor, mas também da quantidade e da diversidade de candidaturas que forneceram informações comparáveis. A organização afirma que a ferramenta não pretende substituir a análise do eleitor e que a proximidade apresentada corresponde somente às respostas disponíveis.

Segundo a área de “quem somos” da plataforma, o Tem Meu Voto “reúne organizações da sociedade civil comprometidas com participação cidadã, transparência e acesso à informação. O projeto é independente, apartidário e existe para ajudar cada pessoa a decidir por si”, contando com movimentos como o RenovaBR.

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Nas eleições de 2018, Huck também divulgou os serviços do Tem Meu Voto e do RenovaBR e chegou a financiar candidaturas de “renovação política” na época.