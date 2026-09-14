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Cultura

Luciano Huck amarga terceiro lugar no ibope por três minutos e fica atrás de SBT e Record

Domingão com Huck perdeu espaço para Domingo Legal, de Celso Portiolli, e faixa de filmes da emissora de Edir Macedo

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 16h46
Luciano Huck, apresentador de cabelos grisalhos e barba rala, veste camisa xadrez marrom e preta, com microfone na bochecha, em um palco com iluminação azul e laranja
Luciano Huck no Domingão com Huck de 13 de setembro  (Reprodução/TV Globo)
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O Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, registrou neste domingo, 13 de setembro, seu melhor resultado de audiência em 2026 na Grande São Paulo, de acordo com dados do Ibope obtidos por VEJA. Exibida das 11h24 às 18h24, a atração marcou 6,66 pontos de média, alcançou pico de 8,21 e teve 13% de participação entre os televisores ligados na região paulista. O desempenho colocou o programa em posição de destaque justamente no dia em que a Globo viveu um de seus resultados mais incomuns desde que Luciano Huck assumiu o comando dos domingos da emissora.

Os índices consolidados mostram que o Domingão com Huck foi superado pela concorrência durante 12 minutos não consecutivos. Em três minutos específicos, sendo às 15h10, 15h11 e 15h13, a Globo terminou na terceira colocação, atrás simultaneamente do SBT e da Record, que exibia o filme Invasão a Casa Branca (2013) no Cine Maior. Às 15h10, por exemplo, o Domingo Legal registrou 7,14 pontos, enquanto a faixa de filmes da Record marcou 7,06, contra 6,79 pontos do programa apresentado por Huck. Foi a primeira vez, desde a chegada do apresentador à faixa dominical da Globo, há cinco anos, que ele terminou em terceiro lugar diante das duas principais concorrentes.

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A vantagem do SBT também apareceu em outros momentos da programação. O Domingo Legal permaneceu na liderança durante 63 minutos não consecutivos, sendo 41 em situação de empate técnico e 22 com vantagem numérica sobre a Globo. No balanço de toda a faixa, superou também o Esporte Espetacular e o Em Família, de Eliana, e o programa do SBT teve 30% mais telespectadores que a Record. O resultado representa ainda a melhor performance da atração desde outubro de 2025 e consolida Celso Portiolli como uma das figuras mais competitivas da televisão aberta aos domingos.

A força do programa também foi registrada no Rio de Janeiro. Na praça, o Domingo Legal marcou 4,92 pontos de média, com pico de 6,61 e participação de 9%. Na comparação com a Record, terceira colocada no período, o SBT teve 40% mais público durante a faixa completa. Os números indicam que o desempenho não ficou restrito à Grande São Paulo, principal mercado de referência para a medição nacional.

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O resultado de 13 de setembro acrescenta um episódio incomum à disputa dominical da TV aberta. Para Luciano Huck, a terceira colocação em três minutos representa um revés particularmente simbólico, já que ocorreu em uma faixa na qual a Globo tradicionalmente mantém vantagem sobre as concorrentes. Para Celso Portiolli e o SBT, por outro lado, o recorde anual do Domingo Legal reforça a capacidade da atração de disputar a liderança em momentos estratégicos da programação.

Celso Portiolli, sorrindo, segura um martelo de leiloeiro marrom na mão direita levantada e um microfone preto na esquerda, vestindo uma blusa azul clara. Ao fundo, um cenário de estúdio com listras verticais coloridas em tons de azul, vermelho e laranja, e a hashtag #DomingoLegal no canto superior direito
Celso Portiolli no Domingo Legal de 13 de setembro (Reprodução/SBT)
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