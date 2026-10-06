Luciana Gimenez tem estreia na Band adiada por falta de patrocínios
Emissora adia projeto para 2027
Ainda não será dessa vez que Luciana Gimenez fará sua estreia na Band. A emissora decidiu adiar para o fim do primeiro trimestre de 2027 o lançamento do novo programa da apresentadora, que saiu da RedeTV há alguns meses.
A mudança de planejamento tem a ver com a dificuldade de encontrar patrocinadores interessados em investir na atração ainda neste ano. O período eleitoral teria pesado na decisão.
Luciana ainda não assinou contrato com a emissora, o que deve ser oficializado até o fim do mês.
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