Luciana Gimenez tem estreia na Band adiada por falta de patrocínios

Ainda não será dessa vez que Luciana Gimenez fará sua estreia na Band. A emissora decidiu adiar para o fim do primeiro trimestre de 2027 o lançamento do novo programa da apresentadora, que saiu da RedeTV há alguns meses.

A mudança de planejamento tem a ver com a dificuldade de encontrar patrocinadores interessados em investir na atração ainda neste ano. O período eleitoral teria pesado na decisão.

Luciana ainda não assinou contrato com a emissora, o que deve ser oficializado até o fim do mês.

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