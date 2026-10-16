Lucas vai atrás de Glorinha e avisa a Bela sobre a fuga: confira resumo de Por Você nesta sexta-feira, 16/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 53 – dia 16, sexta-feira
Leandra se incomoda com as atitudes de Vanessa. Pérola fala sobre Manoel para Gabriel e pergunta se ele não tem vontade de ir atrás dos pais. Glorinha sofre cyberbullying na escola e foge do local. Melinda faz com que Próspero e Clemente se abracem. Lucas vai atrás de Glorinha e avisa a Bela sobre a fuga. A obstetra cobra que Lucas tome medidas em relação ao bullying praticado contra a menina. Hanna acolhe Glorinha. Para encobrir outras mentiras, Juarez inventa para Iara que foi assaltado. Vitor vê quando Leandra recebe flores de Guilherme. Glorinha tem uma crise de raiva e destrói o próprio kimono, e Bela a acolhe.