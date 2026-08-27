Lucas se decepciona: confira resumo de Por Você nesta quinta, 27
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 10 – quinta-feira, 27
Bela acode Carmela, e Vanessa se recusa a atuar como anestesista na ausência do médico responsável pelo plantão. Bela consegue fazer o parto de Carmela, que afirma que ninguém sabia de sua gravidez. Lucas se decepciona com a ausência de Bela ao encontro dos dois. Pérola descobre que Vanessa se negou atuar o parto de Carmela, e repreende a filha. Bela se desculpa com Lucas. A obstetra garante a Samuca que ela conseguirá levá-lo para casa com seus irmãos. Na casa de acolhimento, LP se incomoda com o comportamento de Peixe, e Glorinha defende o irmão. Peixe deseja trabalhar com Juarez. Clemente aconselha Juarez. Vanessa fala mal de Bela para Junqueira.