Lucas questiona Sabugo sobre seu vício: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 13/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 50 – dia 13, terça-feira
Juarez tenta disfarçar o nervosismo entre os amigos no karaokê. Kátia fica presa com uma gestante no elevador do hospital, e a moça entra em trabalho de parto. Através do rádio e câmera do elevador, Bela orienta Kátia a conduzir o parto. Vanessa pensa em como usar o parto de emergência a favor da imagem do hospital. Toy e Maike disputam clientes na feira. Próspero revela sua história com Clemente e Augusta para Melinda, e acaba confessando sua paixão pela palhaça. Sabugo retorna de viagem e Lucas sente que algo está errado com o amigo. Glorinha se surpreende ao encontrar com Samuca um desenho que fez para Aroldo quando criança. Lucas questiona Sabugo sobre seu vício. Peixe, Ítalo e Glorinha questionam Bela sobre Aroldo.