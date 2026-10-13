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Cultura

Lucas questiona Sabugo sobre seu vício: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 13/10

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 06h00
Homem negro de dreads e barba, óculos, camiseta vermelha, blazer bege e calça clara, com bolsa marrom a tiracolo, encostado em árvore, com paisagem urbana e mar ao fundo
Amaury Lorenzo (Fabio Rocha/TV Globo)
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Lucas questiona Sabugo sobre seu vício: confira resumo de Por Você nesta terça-feira, 13/10 Priorize VEJA no Google

Capítulo 50 – dia 13, terça-feira

Juarez tenta disfarçar o nervosismo entre os amigos no karaokê. Kátia fica presa com uma gestante no elevador do hospital, e a moça entra em trabalho de parto. Através do rádio e câmera do elevador, Bela orienta Kátia a conduzir o parto. Vanessa pensa em como usar o parto de emergência a favor da imagem do hospital. Toy e Maike disputam clientes na feira. Próspero revela sua história com Clemente e Augusta para Melinda, e acaba confessando sua paixão pela palhaça. Sabugo retorna de viagem e Lucas sente que algo está errado com o amigo. Glorinha se surpreende ao encontrar com Samuca um desenho que fez para Aroldo quando criança. Lucas questiona Sabugo sobre seu vício. Peixe, Ítalo e Glorinha questionam Bela sobre Aroldo.

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