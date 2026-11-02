Lucas Lima surpreende ao romper acordo com Sandy e mostra foto de filho

Theo, filho de Sandy e Lucas Lima, voltou a chamar a atenção após aparecer em fotos raras compartilhadas pelo músico nas redes sociais. Aos 12 anos, o menino surgiu em registros de momentos de outubro publicados pelo pai no domingo, 1º, e impressionou pelo crescimento. A publicação também surpreendeu já que o ex-casal mantém um acordo de não divulgar imagens do filho.

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Em uma das imagens, Theo aparece de costas e ao lado do pai em um restaurante. Em outra, o garoto está sentado no banco do passageiro do carro, concentrado na leitura de um livro. Os registros, que não mostram o rosto do menino, também chamaram a atenção pelos cabelos cacheados.

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Desde o nascimento de Theo, Sandy e Lucas adotam uma postura discreta em relação à exposição do filho e evitam divulgar imagens que revelem seu rosto. Mesmo após o fim do casamento, anunciado em setembro de 2023, os dois mantêm o compromisso de preservar a privacidade do menino. A decisão tem o objetivo de permitir que Theo escolha, quando atingir a maioridade, se deseja ter uma vida pública. Em declarações anteriores, Lucas já explicou que pretende manter essa proteção até que o filho complete 18 anos.

Sandy também já falou sobre o assunto e afirmou que a experiência de ter crescido sob os holofotes influenciou sua decisão. Para a cantora, o filho deve ter liberdade para decidir se quer ou não seguir um caminho ligado à fama, sem que sua imagem seja exposta apenas por ser filho de duas personalidades conhecidas.

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