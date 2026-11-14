Lucas encontra bilhete anônimo: confira resumo de Por Você neste sábado, 14/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 78 no ar dia 14, sábado
Ítalo se apresenta na audição da academia Dança em Movimento. Pérola responsabiliza Vanessa por ter dado espaço às irregularidades de Junqueira no hospital. Bela, Lucas, Margô e Glorinha parabenizam Ítalo. Sílvia provoca Bela. Ítalo têm uma conversa séria com Peixe. Vanessa humilha Zé. Zé pede um novo favor a Juarez. Sabugo questiona Lucas sobre seus sentimentos por Bela. Lucas encontra bilhete anônimo alertando sobre grave ameaça na escola.