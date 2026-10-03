Lucas é cercado por uma quadrilha: confira resumo de Por Você neste sábado, 03/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 42 – sábado, 03
Bela e Iara encontram Soraia, outra companheira abandonada por Aroldo que, sem saber de seu paradeiro, diz que elas deveriam desistir de procurá-lo. Gabriel abre mão do cargo de diretor de Governança e Compliance do hospital e Vanessa ameaça seu cargo jurídico na instituição. Bela agradece Gabriel por ter acolhido Peixe. Glorinha desabafa com Bela sobre se sentir excluída de sua roda de amizades. Bela conta a Lucas sobre sua procura por Aroldo e o encontro com Soraia. A escola recebe uma notificação ilícita de suspensão de aula, e Lucas confronta um dos integrantes do movimento do crime do local. Lucas é cercado por uma quadrilha.