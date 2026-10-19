Lucas e Bela terminam o relacionamento: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 19/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 55 – dia 19, segunda-feira
Bela explica a Lucas que Gabriel está esperando por Peixe. Clemente impede que Próspero e Melinda fiquem juntos. Gabriel diz a Peixe que Bela não é sua inimiga. Lucas tenta se acertar com Bela e a convida para viajar. Aconselhada por Iara, Bela decide aceitar o convite de Lucas. Peixe surpreende Vanessa e pergunta sobre a possibilidade de conseguir um emprego no hospital. Melinda se irrita com a disputa entre Próspero e Clemente. Leandra reafirma seu amor por Vitor. Bela leva Glorinha ao salão de sua trancista. Sílvia diz à Hanna que deve abrir uma turma social de dança na academia de balé. Gabriel desconfia de que Junqueira esteja dando um golpe no hospital. Samuca fica doente, e Bela desiste da viagem com Lucas. Manoel conta a Pérola sobre sua vida amorosa e seu filho, Francisco. Lucas e Bela terminam o relacionamento.