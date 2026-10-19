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Cultura

Lucas e Bela terminam o relacionamento: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 19/10

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 06h00
Um casal negro sorridente posa abraçado, com a mulher deitada no ombro do homem, em frente a uma paisagem urbana com montanhas e mar. Ele usa óculos, camisa vermelha e blazer bege; ela veste um macacão mostarda.
Lucas e Bela de Por Você. (Fábio Rocha/TV Globo)
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Lucas e Bela terminam o relacionamento: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 19/10 Priorize VEJA no Google

Capítulo 55 – dia 19, segunda-feira

Bela explica a Lucas que Gabriel está esperando por Peixe. Clemente impede que Próspero e Melinda fiquem juntos. Gabriel diz a Peixe que Bela não é sua inimiga. Lucas tenta se acertar com Bela e a convida para viajar. Aconselhada por Iara, Bela decide aceitar o convite de Lucas. Peixe surpreende Vanessa e pergunta sobre a possibilidade de conseguir um emprego no hospital. Melinda se irrita com a disputa entre Próspero e Clemente. Leandra reafirma seu amor por Vitor. Bela leva Glorinha ao salão de sua trancista. Sílvia diz à Hanna que deve abrir uma turma social de dança na academia de balé. Gabriel desconfia de que Junqueira esteja dando um golpe no hospital. Samuca fica doente, e Bela desiste da viagem com Lucas. Manoel conta a Pérola sobre sua vida amorosa e seu filho, Francisco. Lucas e Bela terminam o relacionamento.

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Resumo de novela
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