Zé se apresenta a Glorinha como antigo amigo de Aroldo. Peixe pede ajuda a Dalila para organizar um churrasco em sua casa. Glorinha desabafa com Otto sobre Aroldo, e o sensei revela que viveu um romance com Juli após o abandono do marido. Lucas e Bela conversam sobre Samuca. Zé pede mais dinheiro a Vanessa para seguir com sua investigação sobre Aroldo. Junqueira procura Giovana. Ítalo conta a Bela sobre a aproximação de Vanessa. Bela e Gabriel se apoiam. No churrasco de Peixe, Leandra aconselha Toy a valorizar Lia. Zé consegue informações sobre Aroldo com Caveira.