Lucas decide acionar o Conselho Tutelar: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 16/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 79 no ar dia 16, segunda-feira
Lucas e Margô descobrem a situação de Josi Kéli e prometem ajudar a menina. Pérola e Gabriel retornam ao dia a dia do hospital. Toy se incomoda quando Lia convida Leandra para sair. Suelen tem uma crise, e Maike se preocupa. Peixe faz uma surpresa para Dalila. Lucas decide acionar o Conselho Tutelar para ajudar Josi Kéli. Bela faz uma proposta de trabalho para Vitor. Juarez é detido ao tentar buscar uma mercadoria para Zé.