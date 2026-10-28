Lucas convida Margô para ir ao teatro: confira resumo de Por Você nesta quarta-feira, 28/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 63 – dia 28, quarta-feira
Manoel se muda para a mansão de Pérola, e Vanessa provoca o amigo da mãe. Gabriel oferece carona à Bela, que está com o carro preso no estacionamento, e Zé vê os dois. Lucas comenta com Margô que sente falta de Bela, mas desiste de tentar retomar a relação ao vê-la ao lado de Gabriel. Bela se emociona com a apresentação de Samuca na escola. Lucas convida Margô para ir ao teatro. Vanessa pede que Sílvia sonde com Margô sobre a relação entre Lucas e Bela. Peixe insiste com os irmãos que eles precisam deixar a casa de Bela. Leandra pergunta a Toy por que ele está agindo diferente com ela. Surge um clima entre Gabriel e Bela.