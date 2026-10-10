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Cultura

Lucas consola Bela: confira resumo de Por Você nesta sábado, 10/10

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 out 2026, 06h00
Um casal negro sorridente posa abraçado, com a mulher deitada no ombro do homem, em frente a uma paisagem urbana com montanhas e mar. Ele usa óculos, camisa vermelha e blazer bege; ela veste um macacão mostarda.
Lucas e Bela de Por Você. (Fábio Rocha/TV Globo)
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Lucas consola Bela: confira resumo de Por Você nesta sábado, 10/10 Priorize VEJA no Google

Capítulo 48 – dia 10, sábado

Bela acusa Nair de racismo e chama a polícia. Manoel revela que também sofre de doença renal e faz diálise há algum tempo. Gabriel, Guto, Nelma e Kátia apoiam a decisão de Bela de denunciar Nair. Vitor acolhe Bela. Vanessa questiona a atitude de Bela de chamar a polícia no hospital, e Giovana confronta a chefe. Glorinha marca um lanche com amigas da escola e elas furam sem avisá-la. Leandra e Toy se aproximam. Próspero se voluntaria para atuar ao lado de Melinda no hospital. Bela conta aos filhos de Juli sobre ocorrido no hospital, e os irmãos e Lucas a apoiam. Glorinha e Hanna desabafam sobre suas amizades. Margô percebe um nódulo em seu corpo. Lucas consola Bela. Vitor pede Leandra em casamento. 

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Resumo de novela
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