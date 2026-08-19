Lucas apoia Bel: confira resumo de Por Você nesta quarta, 19
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 03 – quarta-feira, 19
Dulce estranha ao chegar à casa de Bela e ver as crianças de Juli. Bela se dá conta da responsabilidade que assumiu ao prometer cuidar dos filhos da amiga. Juarez conclui que ele é o responsável pela morte de Juli e se desespera. Dalva e Neiva suspiram por Ricardo. Toy confessa a Próspero que está fascinado com Leandra. Vitor e Leandra se dão as mãos no hospital. Gabriel ajuda Bela a cuidar das crianças. Peixe decide voltar para casa, mas seus irmãos ficam com Bela. Vanessa sente ciúme da atenção de Gabriel com Bela. Vanessa descobre uma mensagem suspeita de Pérola para Gabriel. Lucas apoia Bela. Dalila afirma que não abandonará Peixe. Bela vai à casa de Iara e garante a Juarez que encontrará o assassino de Juli.