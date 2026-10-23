Lucas aconselha Peixe: confira resumo de Por Você nesta sexta-feira, 23/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 59 – dia 23, sexta-feira
Gabriel deduz que Junqueira esteja envolvido em esquemas ilegais. Lucas aconselha Peixe. Manoel passa mal e é levado para o Hospital Luz, e Pérola conforta o amigo. Betinho percebe inconsistências nas planilhas de estoque do hospital, e alerta Ricardo. Bela desabafa com Iara. Ricardo relata a situação do estoque do hospital a Gabriel e o advogado acredita que Junqueira possa estar roubando a instituição. Lucas conversa com Luara, professora de Samuca, sobre a inclusão do menino nas atividades da turma. Sabugo é pressionado a deixar sua casa com Tom-Tom após proprietário do imóvel receber proposta mais vantajosa. Toy e Maike retomam sociedade. Vanessa recepciona Peixe em seu primeiro dia de trabalho. Toy sonha com Leandra, e Maike aconselha o amigo. Pérola convida Manoel para morar com ela. Gabriel e Bela conversam sobre o suposto roubo ao hospital, quando Junqueira chega.