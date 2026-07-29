Luana Piovani faz novo pedido de prisão de Virginia; saiba motivo

A atriz Luana Piovani voltou a pedir a prisão de Virginia Fonseca, em mais um capítulo de seu conflito com a influenciadora. Em uma publicação compartilhada no Instagram nesta quarta-feira, 28, Piovani reagiu a uma publicação que divulgava uma decisão do Ministério Público que cobra 120 milhões de reais de Virginia por um processo relacionado a uma casa de apostas. “Presaaa! Queremos presa e todos os outros fdp que fazem dessa desgraça uma maneira de enriquecer”, escreveu.

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