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Cultura

Luana Piovani faz novo pedido de prisão de Virginia; saiba motivo

Atriz voltou a atacar a influenciadora

Por Flávio Monteiro 29 jul 2026, 19h25 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h30
Luana Piovani e Virgínia Fonseca
Luana Piovani e Virgínia Fonseca (Instagram/Reprodução)
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A atriz Luana Piovani voltou a pedir a prisão de Virginia Fonseca, em mais um capítulo de seu conflito com a influenciadora. Em uma publicação compartilhada no Instagram nesta quarta-feira, 28, Piovani reagiu a uma publicação que divulgava uma decisão do Ministério Público que cobra 120 milhões de reais de Virginia por um processo relacionado a uma casa de apostas. “Presaaa! Queremos presa e todos os outros fdp que fazem dessa desgraça uma maneira de enriquecer”, escreveu.

Captura de tela de um tweet de Natalia Szermeta Boulos sobre o Ministério Público processando a influenciadora Virginia Fonseca e a Blaze. A imagem inclui o logo da Blaze e uma foto de Virginia Fonseca de óculos, com cabelo loiro, olhando para a direita. Abaixo, um balão de mensagem azul claro com o texto presaaaa!!! queremos presaa e todos os outros fdp que fazem dessa desgraça uma maneira d enriquecer
(Reprodução/Instagram)

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