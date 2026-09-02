Luana Piovani expõe suposta falta de cuidados de Pedro Scooby com os filhos, e surfista rebate

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Luana Piovani expôs em suas redes sociais que os filhos Liz e Bem voltaram da casa de Pedro Scooby com piolhos, machucados e alergia, gerando mais uma discussão pública. A atriz criticou a forma como o surfista cuida das crianças, enquanto Scooby rebateu as acusações, explicando a origem dos problemas e garantindo que os filhos estão bem e felizes, transferindo a responsabilidade pela lêndea para a atriz.

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Luana Piovani expôs, por meio de sua conta no Instagram nesta quarta-feira, 2, que os gêmeos Liz e Bem, após passarem um período sob os cuidados do pai, Pedro Scooby, voltaram para a casa dela com piolhos e machucados, além de alergia a picadas, respectivamente. A atriz e o surfista também são pais de Dom e têm a guarda compartilhada dos filhos, que dividem a vida entre Portugal, onde a mãe mora, e o Brasil, onde o pai vive.

No primeiro Story sobre o tema, Piovani postou uma foto dos piolhos de Liz em um papel higiênico e, no próximo, mostrou em um vídeo os machucados e reações alérgicas nas pernas e pés de Bem. “Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar! “, Luana disparou, alfinetando Pedro, que é um dos participantes do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Piovani ainda disse não se importar com as opiniões da internet sobre a relação conturbada que tem com Scooby, pai de seus filhos, a qual é frequentemente exposta nas redes sociais por alfinetadas de ambos. “Tô cagando pros que me têm como bruxa e a ele, herói”, disparou.

Scooby reagiu às declarações de Piovani

Pedro rapidamente postou Stories comentando e rebatendo as declarações feitas pela atriz. “Respondendo à Luana, que ela resolveu expor as crianças aí na internet… a Liz já veio com piolho de Portugal e a gente cuidou, a gente estava limpando. Normal, deve ter alguns ainda. Tanto que a Aurora e o Dom nunca tiveram piolhos estando aqui no Brasil, e é uma coisa recorrente em Portugal”, disse sobre a situação da filha Liz.

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Já sobre os machucados de Bem, Scooby disse que o garoto teve uma rotina bastante ativa e teria sido picado por mosquitos durante a estadia na Bahia. “E quanto ao Bem estar com as pernas machucadas: ele vive uma vida muito ativa aqui na rua mesmo, brincando. Se embrenhou lá no mato na Bahia. Parecia que estava com a perna cheia de catapora porque, de tanto mosquito que pegou ele nas pernas… “, contou.

“A gente foi cuidando, só que ele é uma criança muito ativa, continua indo para a praia todos os dias, surfando todos os dias, e demora a cicatrizar quando você tem uma vida ativa. Mas as crianças estão bem, felizes, e é isso. Tamo junto”, finalizou.

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Depois da sequência polêmica, Pedro ainda postou um Story do filho Dom contando que tinha tirado nota dez em matemática, oito em geografia, português e sete em ciências, revelando seu bom desempenho escolar. “Bom aluno que eu sou”, ainda afirmou o adolescente.

Pedro ainda voltou ao assunto sobre os cuidados dos filhos e tratou, especialmente, do caso de Liz com piolhos, dizendo que iria usar as redes sociais, já que a atriz não conversa com ele de forma privada sobre o assunto. “O piolho nasce da lêndea [… ] Quem trouxe essa lêndea de Portugal foi a Liz”, afirmou Scooby.

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Após esse vídeo, o surfista ainda postou uma sequência de prints de portais de notícias abordando a questão de os piolhos das crianças serem algo recorrente desde que ela se mudou para Portugal e como Piovani teria cuidado disso.