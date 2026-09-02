🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Cultura

Luana Piovani expõe suposta falta de cuidados de Pedro Scooby com os filhos, e surfista rebate

Pais de Liz, Bem e Dom vivem trocando farpas pelas redes sociais e, dessa vez, o embate foi motivado por piolhos, machucados e alergias nos filhos

Por Ana Rita Fernandes 2 set 2026, 14h45 | Atualizado em 3 set 2026, 10h54
Luana Piovani e Pedro Scooby
Luana Piovani e Pedro Scooby  (Reprodução/Instagram)
Continua após publicidade
Luana Piovani expõe suposta falta de cuidados de Pedro Scooby com os filhos, e surfista rebate Priorizar nos meus resultados Google

Luana Piovani expôs, por meio de sua conta no Instagram nesta quarta-feira, 2, que os gêmeos Liz e Bem, após passarem um período sob os cuidados do pai, Pedro Scooby, voltaram para a casa dela com piolhos e machucados, além de alergia a picadas, respectivamente. A atriz e o surfista também são pais de Dom e têm a guarda compartilhada dos filhos, que dividem a vida entre Portugal, onde a mãe mora, e o Brasil, onde o pai vive.

No primeiro Story sobre o tema, Piovani postou uma foto dos piolhos de Liz em um papel higiênico e, no próximo, mostrou em um vídeo os machucados e reações alérgicas nas pernas e pés de Bem. “Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar! “, Luana disparou, alfinetando Pedro, que é um dos participantes do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Piovani ainda disse não se importar com as opiniões da internet sobre a relação conturbada que tem com Scooby, pai de seus filhos, a qual é frequentemente exposta nas redes sociais por alfinetadas de ambos. “Tô cagando pros que me têm como bruxa e a ele, herói”, disparou.

Siga

Scooby reagiu às declarações de Piovani

Pedro rapidamente postou Stories comentando e rebatendo as declarações feitas pela atriz. “Respondendo à Luana, que ela resolveu expor as crianças aí na internet… a Liz já veio com piolho de Portugal e a gente cuidou, a gente estava limpando. Normal, deve ter alguns ainda. Tanto que a Aurora e o Dom nunca tiveram piolhos estando aqui no Brasil, e é uma coisa recorrente em Portugal”, disse sobre a situação da filha Liz.

Continua após a publicidade

Já sobre os machucados de Bem, Scooby disse que o garoto teve uma rotina bastante ativa e teria sido picado por mosquitos durante a estadia na Bahia. “E quanto ao Bem estar com as pernas machucadas: ele vive uma vida muito ativa aqui na rua mesmo, brincando. Se embrenhou lá no mato na Bahia. Parecia que estava com a perna cheia de catapora porque, de tanto mosquito que pegou ele nas pernas… “, contou.

“A gente foi cuidando, só que ele é uma criança muito ativa, continua indo para a praia todos os dias, surfando todos os dias, e demora a cicatrizar quando você tem uma vida ativa. Mas as crianças estão bem, felizes, e é isso. Tamo junto”,  finalizou.

Continua após a publicidade

Depois da sequência polêmica, Pedro ainda postou um Story do filho Dom contando que tinha tirado nota dez em matemática, oito em geografia, português e sete em ciências, revelando seu bom desempenho escolar. “Bom aluno que eu sou”, ainda afirmou o adolescente.

Pedro ainda voltou ao assunto sobre os cuidados dos filhos e tratou, especialmente, do caso de Liz com piolhos, dizendo que iria usar as redes sociais, já que a atriz não conversa com ele de forma privada sobre o assunto. “O piolho nasce da lêndea [… ] Quem trouxe essa lêndea de Portugal foi a Liz”, afirmou Scooby.

Continua após a publicidade

Após esse vídeo, o surfista ainda postou uma sequência de prints de portais de notícias abordando a questão de os piolhos das crianças serem algo recorrente desde que ela se mudou para Portugal e como Piovani teria cuidado disso.

Publicidade
TAGS:
Luana Piovani
pedro scooby
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).