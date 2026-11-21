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Loulu Gilberto, a caçula de João Gilberto, lança-se na música com um álbum indicado ao Grammy Latino. Aos 22 anos, ela supera a timidez e o luto pela perda do pai para seguir um caminho profetizado por ele, mergulhando no repertório paterno e construindo sua própria identidade artística. Uma nova voz na família musical.

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Luísa Carolina Gilberto demorou a entender a relevância do pai. Só na faculdade de cinema, ao ouvir um professor dissecar a obra de João Gilberto, percebeu que ele era nada menos que o pai da bossa nova. Aos 22 anos, a caçula, enfim, segue o caminho comum à família — ela é a filha do cantor com a jornalista e artista plástica Claudia Faissol. Lançou-se em maio como Loulu Gilberto, com um disco que leva seu nome e que lhe rendeu duas indicações ao Grammy Latino. O prenúncio de uma carreira promissora já havia sido dado pelo próprio João Gilberto. “Você vai ser cantora na América”, ele repetia. A garota, tímida a ponto de não se permitir nem sequer sonhar com o palco, negava.

A aparente inadequação para o ofício se agravou com a morte do pai, em 2019, aos 88 anos. Loulu tinha 14. A cantoria, reservada a momentos privados, cessou de vez e ela ficou dois anos sem entoar nem um verso sequer. O caminho de volta à música passou pelo compositor Cézar Mendes, a quem o pai a levara anos antes para aprender violão. Dessa vez, ela chegou com outro pedido: queria cantar. “Meu rosto ficava vermelho, eu suava, ficava muito nervosa”, lembra Loulu em entrevista a VEJA sobre as primeiras aulas. Foi soltando a voz, porém, que ela se encontrou. “O canto é uma forma de oração, de conexão com algo para além da matéria”, conta.

No disco, optou por mergulhar na obra do pai e nas referências que o formaram: “A memória é o que nos dá noção da nossa identidade”. O repertório reúne músicas que ela cantava em casa com João, como Dorme que Eu Velo por Ti, e uma raridade, O Amor Nos Encontrou, de Carlos Lyra e Ronaldo Bôscoli. A faixa só existia em uma gravação caseira de João, que Loulu encontrou no YouTube, e agora ganhou seu primeiro registro oficial.

Sobre o imbróglio da herança do cantor, ela afirma preferir distância: os direitos autorais acumulados seguem bloqueados pela Justiça do Rio enquanto se discute quem tem direito a esse espólio. Duas mulheres, uma delas Claudia Faissol, pedem o reconhecimento de união estável com o músico. “Não é um assunto que me traz retorno positivo. Me desligo disso”, diz Loulu.

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Aluna de teatro da Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), ela treina para aposentar a timidez nos palcos. Em novembro, estreou em um show no Rio e outro em São Paulo e planeja novas apresentações para uma turnê em 2027. Hoje, vive novos encontros com o pai, mediados pelos velhos amigos dele que cruzam seu caminho: “Me contam muitas histórias, algumas até falsas, e gosto delas”, diz. A lenda para ela é bastante familiar.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022