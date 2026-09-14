Look de Virginia na F1 repercute na imprensa internacional
Influenciadora acompanhou Vini Jr. no GP da Espanha
Vini Jr. e Virginia chamaram atenção no GP da Espanha de Fórmula 1. A aparição do casal no circuito Madring repercutiu em veículos espanhóis, que comentaram tanto a presença do atacante do Real Madrid quanto o visual escolhido pela influenciadora. Ao comentar a passagem do jogador pelo paddock horas antes da largada da prova, o El Mundo classificou Virginia como a “discreta companheira” de Vini. “A loira escolheu um look bem chamativo, certamente para ofuscar as esposas e namoradas dos pilotos, que costumam ser bem mais discretas e elegantes do que as do futebol”, afirmou a publicação.
Já o perfil oficial da Gala Fr., tradicional revista semanal francesa focada em celebridades, publicou um vídeo da chegada dos dois de mãos dadas. “Vinicius Jr. e sua parceira no GP de Madrid”, legendou o veículo.
Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente